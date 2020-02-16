Польша просит Россию помочь с памятным визитом в Катынь и Смоленск

Варшава по дипломатическим каналам попросила Москву помочь организовать визит польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля. Это будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.

- Мы действуем в соответствии с дипломатическим режимом. Мы ждем ответ. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам, через посольство, передаст нам ответ, - рассказал журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. - Речь идет о том, чтобы мы могли пересечь границу и участвовать в мероприятиях. Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков. Это важное для поляков дело, и мы так это воспринимаем.

- Это трагические страницы истории. И как бы странно и неадекватно ни вели себя сегодня польские власти, но есть вещи, которые необходимо делать, - поделился мнением с «КП» директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.