2020-02-16T14:47:16+03:00
В мире

Польша просит Россию помочь с памятным визитом в Катынь и Смоленск

10 апреля здесь хотят отметить годовщины двух трагедий
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В 2020 году будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.В 2020 году будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Варшава по дипломатическим каналам попросила Москву помочь организовать визит польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля. Это будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.

- Мы действуем в соответствии с дипломатическим режимом. Мы ждем ответ. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам, через посольство, передаст нам ответ, - рассказал журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. - Речь идет о том, чтобы мы могли пересечь границу и участвовать в мероприятиях. Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков. Это важное для поляков дело, и мы так это воспринимаем.

- Это трагические страницы истории. И как бы странно и неадекватно ни вели себя сегодня польские власти, но есть вещи, которые необходимо делать, - поделился мнением с «КП» директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в "Назад в будущее"
Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Ударила ножом в шею: дочь экс-главы разведки США арестована за убийство
Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек
Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"
Более 50 тысяч рублей: Моисеев опередил других российских звезд по размеру пенсии
Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия
Умерла Линн Коэн - домработница из сериала "Секс в большом городе"
"Болезнь доярок" нацелилась на офисных работников
Весна придет в Россию раньше из-за теплой зимы
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского
"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2
Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде
Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира
В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали
Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде