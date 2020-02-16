"Небольшие подтяжки под местным наркозом": Алла Пугачева впервые рассказала, как она на самом деле омолаживается

То, как в последнее время помолодела Алла Пугачева, не обсуждает только ленивый. Интересующиеся поначалу грешили на фильтры Инстаграма. Но увидев певицу на премьере фильма «Лед-2», убедились, что 70-летняя артистка и в жизни выглядит намного моложе паспортного возраста. О секретах молодости и семье Алла Борисовна согласилась рассказать репортерам.

«Не делаю пластику? Я что, сумасшедшая?»

- Алла Борисовна, следим за вашим Инстаграмом. У вас очень талантливые дети.

- Не только дети, но и муж. Все у меня талантливые.

- Вы хотите, чтобы Гарри и Лиза пошли по вашим стопам?

- Вырастут – сами решат. Главное, чтобы они получали удовольствие от того, чем будут заниматься. Хочу, чтобы они без тревоги смотрели в будущее. Вот я сейчас абсолютно счастлива. Просыпаюсь – и никаких планов на день. Наслаждаюсь жизнью, общаюсь с мужем и детьми.

- А потом в салон красоты, на массаж?

- Да, иногда хожу на массаж к остеопату. То надо вставить, то вправить. Будет вам 70 лет, тогда поймете меня.

- Вы говорили, что никогда не делали пластику.

- Как никогда не делала?! Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делал под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы).

- Нити ставили?

- Нет, нити – это ужасно. Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом.

- А уколы красоты делаете?

- Я пока читаю в Инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая... Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею.

Сейчас мне ничего не надо, потом. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то делятся опытом.

На премьере фильма «Лед-2» поклонники убедились, что 70-летняя артистка и в жизни выглядит намного моложе паспортного возрастаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лайма Вайкуле?

- Ой, Лайма – смелая женщина. Мы часто с ней говорим об этом. Она считает, что только в Америке надо все делать.

- А вы летать боитесь…

- Нет, просто не люблю отрываться от земли (смеется).

- По врачам часто ходите?

- Врачи меня ругают, что я редко к ним заглядываю. Я чувствую себя хорошо, что мне к ним ходить? У меня есть врачи, которые занимаются моим «мотором» (показывает на сердце), они периодически заставляют меня к ним ходить – в Институт Вишневского, в клинику в Лапине.

«Мечтаю погулять на свадьбе детей»

Вы свою школу талантов окончательно закрыли или будете еще преподавать?

- Нет. Больше не буду. Мои ученики меня радуют до сих пор, талантливые дети. Просто я поняла, что я не педагог в музыке, я скорее воспитатель. Не могу сказать, что строгий, но справедливый.

- О чем мечтаете сейчас?

- Хотелось бы погулять на свадьбе своих маленьких детей. А вообще считаю, что жить надо мгновением. Я никогда не переживаю, потому что Вселенная все слышит. Будешь переживать, опасения сбудутся. Я живу сегодняшним днем, не сожалея о прошлом.

МНЕНИЕ ВРАЧА

У артистки лифтинг лба

- Нитями сделать такой молодой овал, как у Аллы Пугачевой, в столь элегантном возрасте невозможно. Настолько выраженный и стойких эффект возможен лишь после эндоскопического лифтинга (подтяжки. – Ред.) лба, который эффектно поднимает линию бровей, - объясняет «КП» косметолог Марта Орлова. – Операция проводится по такому принципу: подрезаются все растянутые ткани на разной глубине. Процедура может сохранить овал надолго молодым. Но не всем эта операция подходит. Тут все зависит от типа кожи, от ее состояния. В целом процедура достаточно действенная и относительно безопасная.

Косметолог Марта Орлова убеждена, что Алла Борисовна частый гость у ее коллег.

О ШОУ-БИЗНЕСЕ

«Какую оценку ставлю Киркорову? Я ему уже рога поставила!»

- Правда, что вам принадлежит бренд «Филипп Киркоров»?

- Если мне, то пусть забирает (смеется). Может, когда-то и принадлежал мне, сейчас все его.

- Как вам шоу Киркорова «Я+Я»?

- Он, конечно, трудяга. Кому-то нравится, наверное. Я не поклонник такого жанра. Мне тяжело говорить.

- Какую оценку бы Филиппу за шоу поставили вы?

- Ничего я ему не ставлю. Рога ему поставила когда-то (смеется).

- Михаил Муромов (исполнитель хита «Яблоки на снегу». – Ред.) недавно сказал, что вы ему загубили карьеру, запрещали его на телевидении.

- Я (смеется)? Еще один. Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать? У Муромова были четыре прекрасных хита, я всегда думала, что он ко мне хорошо относится. Мы гуляли у него в ресторане. Он много пил, правда…

Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я известная любимая певица, но кто я такая, чтобы запрещать кого-то? Мозги у него есть вообще? Это смешно.