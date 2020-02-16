2020-02-16T18:48:07+03:00
Спорт

"Ее взгляд говорил: "Помогите мне!". Этери Тутберидзе рассказала о первом знакомстве с Алиной Загитовой

Тренер олимпийской чемпионки дала откровенное интервью
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Этери Тутберидзе уже несколько лет работает с Алиной Загитовой.Этери Тутберидзе уже несколько лет работает с Алиной Загитовой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

16 февраля на японском телевидении вышел часовой фильм про Алину Загитову, который полность рассказывает ее историю - от становления в маленькой гимназии города Ижевска до триумфа на Олимпиаде. Одним из моментов этого большого репортажа стало интервью с Этери Тутберидзе. Наставница олимпийской чемпионки рассказала о том, как познакомилась с Алиной и как вообще она работает со спортсменами, которые к ней попадают.

- Для меня все подопечпные уникальны, но при этом никто из них не является одинаковым, - говорит Этери Георгиевна.

И поясняя этот тезис, она говорит, как работает с фигуристками, приводя в пример характер Александры Трусовой, которая любит прыгать четверные прыжки и ставить как можно больше новых рекордов:

- Мы стараемся адаптироваться под каждого из них. Саша Трусова, например, любить бить различные рекорды. И для нее обычные рутинные цели могут казаться скучными. Поэтому я стараюсь ставить более высокие цели перед ней. Мы не ломаем личность каждого отдельного спортсмена, который тренируется у нас.

Но отдельно же тренер рада тому моменту, когда к ней приходят спортсмены, которые хотят поменять свою жизнь:

- Я всегда рада видеть таких, которые даже могут находиться на дне своего отчаяния. Я люблю этих спортсменов. Потому что люди, которые потерпели неудачу в другом месте, тренируются более усердно, чем кто-либо. Ибо они точно хотят поменять свою жизнь, - призналась Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу Asahi.

Говоря же о знакомстве с Алиной Загитовой, она вспомнила, что тогда фигуристке было всего 12 лет, когда она пришла к ней на первые пробы. Но уже тогда Этери Георгиевна подметила в ней нужные черты:

- Я поняла, что теперь у меня появился хороший «материал», чтобы потом сделать из нее чемпионку, - отмечает тренер, рассказывая о том, какой была Алина Загитова, когда только появилась у нее, переехав из Ижевска:

- У Алины была нужная выучка и осознание того, что конкретно нужно делать. Я почувствовала, что она пытается услышать мои советы. Как только я что-то говорила, она сразу же отвечала "Да". Я сразу взяла ее к себе. Но была отдельная черта, которая покорила Этери Георгиевну:

- Никогда не ощущала в Алине какого-то особого таланта. Катание у нее было не очень четкое, а она умела прыгать только риттбергер. Однако же меня покорил ее взгляд. Он как бы говорил: «Помогите мне!». Вот некоторых фигуристок нужно учить, как занимать ту или иную позу во время катания. Алина же просто вставала в нужную позу и это было прекрасно. Ее сила была в том, что она чувствовала правильную позу сразу же, - говорит Этери Тутберидзе в интервью японским журналистам.

Напомним, что Алина Загитова с 13 декабря 2019 года официально приостановила свою спортивную карьеру. Однако же в вышедшем 16 февраля фильме она призналась, что хочет вернуться в следующем сезоне, став еще более сильной фигуристкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Не смог сдержать слез: Элтон Джон извинился перед фанатами за прерванный концерт из-за пневмонии
Трое россиян вылетели на родину с лайнера Westerdam в Камбодже
В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах