"Ее взгляд говорил: "Помогите мне!". Этери Тутберидзе рассказала о первом знакомстве с Алиной Загитовой

16 февраля на японском телевидении вышел часовой фильм про Алину Загитову, который полность рассказывает ее историю - от становления в маленькой гимназии города Ижевска до триумфа на Олимпиаде. Одним из моментов этого большого репортажа стало интервью с Этери Тутберидзе. Наставница олимпийской чемпионки рассказала о том, как познакомилась с Алиной и как вообще она работает со спортсменами, которые к ней попадают.

- Для меня все подопечпные уникальны, но при этом никто из них не является одинаковым, - говорит Этери Георгиевна.

И поясняя этот тезис, она говорит, как работает с фигуристками, приводя в пример характер Александры Трусовой, которая любит прыгать четверные прыжки и ставить как можно больше новых рекордов:

- Мы стараемся адаптироваться под каждого из них. Саша Трусова, например, любить бить различные рекорды. И для нее обычные рутинные цели могут казаться скучными. Поэтому я стараюсь ставить более высокие цели перед ней. Мы не ломаем личность каждого отдельного спортсмена, который тренируется у нас.

Но отдельно же тренер рада тому моменту, когда к ней приходят спортсмены, которые хотят поменять свою жизнь:

- Я всегда рада видеть таких, которые даже могут находиться на дне своего отчаяния. Я люблю этих спортсменов. Потому что люди, которые потерпели неудачу в другом месте, тренируются более усердно, чем кто-либо. Ибо они точно хотят поменять свою жизнь, - призналась Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу Asahi.

Говоря же о знакомстве с Алиной Загитовой, она вспомнила, что тогда фигуристке было всего 12 лет, когда она пришла к ней на первые пробы. Но уже тогда Этери Георгиевна подметила в ней нужные черты:

- Я поняла, что теперь у меня появился хороший «материал», чтобы потом сделать из нее чемпионку, - отмечает тренер, рассказывая о том, какой была Алина Загитова, когда только появилась у нее, переехав из Ижевска:

- У Алины была нужная выучка и осознание того, что конкретно нужно делать. Я почувствовала, что она пытается услышать мои советы. Как только я что-то говорила, она сразу же отвечала "Да". Я сразу взяла ее к себе. Но была отдельная черта, которая покорила Этери Георгиевну:

- Никогда не ощущала в Алине какого-то особого таланта. Катание у нее было не очень четкое, а она умела прыгать только риттбергер. Однако же меня покорил ее взгляд. Он как бы говорил: «Помогите мне!». Вот некоторых фигуристок нужно учить, как занимать ту или иную позу во время катания. Алина же просто вставала в нужную позу и это было прекрасно. Ее сила была в том, что она чувствовала правильную позу сразу же, - говорит Этери Тутберидзе в интервью японским журналистам.

Напомним, что Алина Загитова с 13 декабря 2019 года официально приостановила свою спортивную карьеру. Однако же в вышедшем 16 февраля фильме она призналась, что хочет вернуться в следующем сезоне, став еще более сильной фигуристкой.