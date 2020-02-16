2020-02-16T19:42:05+03:00
Спорт

"Жена шлет каждый день видео, как растет моя дочь и это настраивает меня на позитив". Логинов раскрыл свои секреты на ЧМ по биатлону

Российский спортсмен выиграл вторую медаль на первенстве мира в Италии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов выиграл уже две медали на чемпионате мира по биатлону.Александр Логинов выиграл уже две медали на чемпионате мира по биатлону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 в итальянском Антхольце российский спортсмен Александр Логинов занял третье место в гонке преследования. Он таким образом "разменял" золото спринта на бронзу турнира во второй своей личной гонке. На пресс-конференции россиянин, который до конца чемпионата мира официально отказался от общения с прессой, был предельно открыт и откровенен в разговоре с журналистами.

- Всё шло по плану до 18-го выстрела, но тем не менее, я очень рад этой бронзовой медали. Рад, что это вторая медаль для меня на этом чемпионате мира, так что я надеюсь, что дальше моя форма будет только лучше. Ну или, как минимум, не ухудшаться,- подвел итог своему выступлению Логинов. И поделился личной тайной:

- Меня очень сильно спасает жена в плане негативных новостей. У меня каждый час по 2-3 новых видео, как растёт и развивается моя дочь. Я смотрю на свою семью в экран телефона, и у меня только позитив. Мне поэтому спокойно, я спокойно настраиваюсь дальше на гонки. Она очень позитивно настроена всегда и старается меня поддержать так, чтобы у меня было только очень хорошее настроение. Но все не могу рассказать, должны же быть какие-то секреты, - говорит Александр.

При этом, Логинов заявил - что благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Италии он стал ближе к дому. И это придает ему сил:

- Победа на чемионате мира ни капли меня не изменила. На один день меня это приблизило к дому. Сейчас у меня все мысли только о чемпионате мира, а следом уже - о доме и семье.

- Ты вчера позвал спортсменов на совместную тренировку к себе домой. Как жена отрегировала?

- Она все-таки человек из спорта. Была в сборной Украины и, кажется, она не против этого.

- В прошлом сезоне Бьорндален звал тебя на совместную тренировку.

- Нет, я такого не слышал. Но всегда готов потренироваться, если меня пригласят хоть кто. Это для меня не проблема.

Напомним, что на этом чемпионате мира по биатлону Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке и стал третьим в гонке преследования. Через три дня у него - следующий старт. 19 февраля на турнире пройдет индивидуальная гонка на 20 километров с 4 огневыми рубежами и Логинов, скорее всего, примет в ней участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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