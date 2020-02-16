Геннадий Зюганов - о своей отставке: Я - один из немногих, кто работал при Брежневе. Пока голова работает, есть воля и совесть, - обязан служить своей державе

- Геннадий Андреевич! Вот хочу посоветоваться...

- Подожди, Саш, я сам за рулём... Сейчас машину припаркую. (пауза). Давай, слушаю тебя.

- Просто я сделал большое интервью с Ширвиндтом. И Александр Анатольевич сказал, что всерьез думает об отставке.

Я тоже начинаю задумываться, может, и мне пора уйти в отставку, чтобы дать дорогу молодым? Как вы считаете - как Генеральный секретарь? Что вы мне посоветуете?

- Я Ширвиндта очень уважаю, талантливый человек. Настоящий друг. И мне нравится его самобытность, эпатаж. Не надо никуда уходить в отставку таким людям. Они нужны...

И тебе не надо никуда торопиться.

А молодых надо поддерживать, помогать. И помогать им становиться на ноги в этой жизни.

Молодым тяжело. Я, например, сейчас каждый день стараюсь с ними общаться. Как раз вот сегодня - у меня выпуск молодых талантливых партийцев. Средний возраст - 30 лет.

Две недели учились. Кого-то отвозили в лучшие хозяйства. Были у Грудинина. Увидели школу, в восторге.

Посмотрели будущий партийный комплекс, введём к дню рождения Ленина, ко Дню Победы.

Так что... А куда тебе-то еще идти? Голова работает, историю знаешь. Ведешь интервью - умно и корректно.

- В том числе, интервью и с Зюгановым…

- Чего тебе торопиться? Если бы ты занимал чье-то очень важное место, - а так, ты на своем месте.

А молодежь - надо ей дорогу открывать, строить новые предприятия, обеспечить бесплатное образование.

И - обеспечить им защиту на первом рабочем месте. И надо, чтобы самый злой директор - первые два, три года - не мог его уволить, чтобы человек закрепился.

Было в свое время законодательство в СССР такое. Самый злой директор не мог уволить молодого специалиста, потому что он окончил вуз, он должен свои знания применить.

А у нас сейчас каждый второй - с красным дипломом, а не работает по специальности. Через два-три года его надо заново учить.

- Так вы мне - не советуете в отставку? А вы готовы уйти, чтобы дать дорогу молодым?

- Чего вы меня провожаете? Куда уходить, скажите? О чем речь идет?

Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и - нынешнюю.

Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьба? От чего уходить?

- Ни Гамову не советуете, ни - сами…

- Тут дело не в этом, понимаешь, в нормальном государстве всегда используют таланты.

В СССР была такая группа, где Жуков, Рокоссовский, Василевский, я перед ними выступал. Это такая кладезь, такая мощь, такая сила.

Вот будем отмечать 120 летие Василия Ивановича Чуйкова, командующего 62-й легендарной Сталинградской армией, в Германии она уже была 8-й, я в ней служил. Мы когда его встречали - да мы ему дорогу вымыли! Семь километров - она как скатерть белая блестела! Все люди навытяжку стояли! Это был герой настоящий. Умный, мужественный!

- А преемник есть? У вас...

- Преемников навалом, понимаешь.

В партии, вообще-то, не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае. У нас много...

- У вас десятка два преемников.

- Преемников.

- Понял. То есть, вы - не готовы.

- В чем - не готовы? Я считаю, пока у человека голова работает, есть воля и совесть, он обязан служить своей державе.

- Я такой же. Я тоже буду в «Комсомолке», пока у меня голова работает и совесть есть.

- Абсолютно правильно.

- У нас с вами полное единодушие.

- Давай, успехов.

- Вы меня спасли от отставки.

- Давай.

- А я вас. Обнимаю.