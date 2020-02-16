«Нам страшно»: Ирина Нельсон рассказала, почему они с мужем не заводят ребенка

Ирина Нельсон – одна из немногих звезд девяностых, которые популярны до сих пор. При этом за все годы на сцене артистка никогда не пиарилась на личном: не ходила по ток-шоу, не рассказывала о детях, и даже свой возраст она тщательно скрывает. Более 25 лет певица счастлива с мужем-продюсером Вячеславом Тюриным, и до недавнего времени считалось, что совместных детей у них нет, только сын Нельсон от предыдущих отношений. Но недавно звезда «Reflex» сделала неожиданное признание:

- Скажу так - у нас двое общих детей. И никто никогда не узнает ничего больше, - заявила Нельсон. - Для тех, кто любит искать правду, могу лишь напомнить, что я уходила со сцены на два года. Мало ли чем я там занималась, верно?

Поэтому встретив Ирину Нельсон на концерте МУЗ-ТВ в День всех влюбленных, «Комсомолка» не могла не спросить о личном.

- Ирина, вы с мужем отмечаете 14 февраля? Что дарите друг другу?

- О, Вячеслав очень любит мягкие игрушки. У него есть огромный медведь, которого я подарила несколько лет назад, его давно уже пора утилизировать. Но когда я собралась его выбросить, он вцепился – «Ты что?!» - и не захотел отдавать. Видимо, у него какие-то приятные ассоциации из детства. Поэтому в последнее время я очень тщательно подбираю ему игрушки, например, со смешным выражением лица. Для него каждая деталь в игрушке вызывает улыбку. В последний раз я купила крысу – Год крысы ведь наступил. Она такая смешная, в желтом свитерочке. И теперь он ставит ее на самое видное место.

- Глядя на вас невозможно поверить, что в этом году 20 лет группе «Рефлекс», 20 лет вашему вегетариантству. Это ваш главный секрет красоты или есть что-то еще?

- Сейчас уже трудно сказать, что именно привело к такому результату. Для меня это уже сложившийся стиль жизни. Я в свое время запомнила формулу: до 40 лет – молодость, с 40 до 60 – зрелость, а после 60 – мудрость. Для меня старости нет.

- Но фитнес, например, для вас – ежедневная практика?

- Да, важна именно ежедневная регулярность. Не важно, пять или пятнадцать минут, но это должно быть каждый день.

- Вы никогда не называли свой возраст, не говорили о детях – может, настало время раскрыть эти секреты?

- Свой возраст я не афиширую. В Интернете гуляют разные версии, и мне приятно, когда люди устраивают баттлы. Я за этим слежу с улыбкой. У меня была идея раскрыться, но с другой стороны, мне так нравится читать все эти догадки. Люди дают мне столько, на сколько я выгляжу в данный момент, и меня это устраивает.

- Недавно появилась информация о ваших детях – это правда?

- Скажу так: дети – это те, к кому ты прикипаешь душой. И люди не всегда считают своими детьми родных. В нашем случае мы с Вячеславом считаем своими детьми всех, кто нам близок и дорог. Есть такая мудрость: «Относись к своему ребенку как к чужому, а к чужому – как к своему».

- Сейчас многие звезды после 40 заводят детей. Вам не хочется малыша?

- Ох, артистическая работа… Это ведь нужно иметь легион бабушек. У нас с Вячеславом так сложилось, что наших родных нет с нами рядом. Мы приехали в Москву из Сибири, и с первого дня сами начали всем помогать – родителям, сестрам, всем-всем-всем. Поэтому страшновато: детей же нельзя оставить на няню, чужого человека, и уехать на гастроли. Вот только эта причина, конечно же.