2020-02-16T22:28:05+03:00
Звезды

По струнам ДНК: Бодров-младший читает рэп, сын Цоя готовит концерт отца, Тальков топит за Донбасс

Чем заняты дети знаменитостей, решившие не отходить от семейных традиций и посвятить себя творчеству
Константин ГЛЫБА
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Игорь Тальков-младший начал писать песни в 15 летИгорь Тальков-младший начал писать песни в 15 летФото: Instagram.com
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Кинодинастии — распространенная для России история. Фамилии Михалковых, Кончаловских, Янковских, Табаковых плотно заполнили множество страниц киносправочников. А как с музыкой? Дети популярных артистов довольно редко желают связывать себя с ней. То ли конкуренция, то ли искушенность публики, то ли бремя фамилии давит. И все же смельчаки встречаются.

Simply Саня (Александр Бодров)

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17-летний сын Сергея Бодрова читает рэп
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17-летний сын Сергея Бодрова читает рэп про улицу. Кто бы мог подумать? Папа парня стал символом поколения, произнеся в фильме «Брат» сакраментальную фразу «А музыка ваша американская — говно!», а вот Саша как раз устремился в сторону западной культуры и начал читать рэп. Придумав для своей группы весьма дерзкое название Crack Squad (канадский музыкальный коллектив с таким названием уже есть, можно перевести это как «Банда Крэк», где крэк — форма кокаина), Бодров-младший читает рэп под незамысловатым псевдонимом Simply Саня («просто Саня»). Пока что он выступает, как говорится, для своих и оттачивает мастерство — у парня в арсенале всего два студийных трека, но впереди, как он мечтает, большие площадки и признание.

Пока у Александра Бодрова в арсенале всего два студийных трека Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока у Александра Бодрова в арсенале всего два студийных трекаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ронин» (Александр Цой)

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Сын Цоя готовит концерт отца
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Александр Викторович Цой долго чурался фамилии, точнее — давления ответственности, которую она накладывает. Александр в 16 лет уехал в Москву, недолго поработал на Первом канале, а потом вернулся в родной Питер, где открыл небольшой клуб "da: da:". Говорят, якобы мама — Марианна Цой — запретила парню заниматься музыкой. Но после смерти матери молодой человек начал постепенно возвращаться к тому, чему его отец посвятил жизнь. Сначала Саша стал гитаристом в группе Para bellvm, взяв псевдоним Молчанов (видимо, тонкий намек на молчание по поводу отца). Рисовал, как и отец, а еще занимался коммерческим дизайном, оформлял обложки музыкальных альбомов. Последние 15 лет он ведет проект под названием «Ронин» — пишет музыку, тексты и сам их исполняет (в 2017 году выпустил альбом «Опора»). А еще Цой-младший начал сотрудничество с музыкантами группы «Кино» Юрием Каспаряном и Александром Титовым. И поскольку права на песни отца принадлежат Александру Викторовичу, он решил спродюсировать два больших концерта группы «Кино» (31 октября в Питере и 21 ноября в Москве). Голос Виктора Цоя оцифруют и пустят отдельной дорожкой, а музыку живьем сыграют Каспарян, Титов и Игорь Тихомиров.

Игорь Тальков-младший

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Игорь Тальков-младший
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Игорь Игоревич Тальков от фамилии не отказывался и сразу начал рубить правду-матку, как отец. Песни начал писать в 15 лет, в 2005 году выпустил дебютный альбом «Надо жить!» и перепел хиты отца для альбома «Чистые труды». Последние 10 лет Тальков-младший отрицает российскую музыкальную конъюнктуру, форматы и работает в группе «МирИмиР». Несмотря на вроде бы пацифистское название, музыкант заявляет ярко выраженную патриотическую позицию, в отличие от коллег, и не стесняется получать за это лучи хейта. Так, Тальков со своей командой выступал в Симферополе и Севастополе, на севере — перед защитниками Шиеса от мусорной свалки, на фестивале национальных ремесел и культур в Барсово, где снова поднимал вопрос проблем Шиеса и так далее. «Можно сказать, что Донбасс для меня родная земля, - подчеркивал Тальков-младший. - Ведь на ней родилась моя дочь и живут мои друзья. Воевать я бы, конечно же, не стал, ибо мое оружие — это песни. Но я всегда с радостью принимаю приглашения выступить на Донбассе».

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Тальков со своей командой выступал в Симферополе и Севастополе, на севере перед защитниками Шиеса
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Вера Панфилова

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Дочка Константина Кинчева выбрала театр и кино
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А вот с дочкой Константина Кинчева все на удивление наоборот. Казалось бы, путь на сцену для любимой Веры папа начал прокладывать еще в 90-х. Сначала снял в знаменитом клипе на песню «Трасса Е-95», потом выводил на сцену петь песню «Родина», а затем и увековечил голос Веры на альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь». Но девочка послушала маму и двинулась в сторону театра (как и старшая сестра Маша, кстати) и кино. Она отучилась у Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, затем в ГИТИСе у нынешнего худрука МХТ им.Чехова Сергея Женовача, а потом поступила в труппу московского театра им. Маяковского. Вера играла эпизодические роли в сериалах «Метод», «Жизнь и судьба» и «Петр Лещенко», а в начале 2020 года на Первом канале вышла премьера проекта «Про Веру», где у Панфиловой была главная роль.

В сериале «Про Веру» свою первую главную роль сыграла дочь Константина Кинчева. Фото: Александра МАТВЕЕВА

В сериале «Про Веру» свою первую главную роль сыграла дочь Константина Кинчева. Фото: Александра МАТВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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