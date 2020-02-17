Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

То потухнет, то погаснет

Астрономы Европейской южной обсерватории в Чили (European Southern Observatory) зафиксировали и обнародовали небывалые изменения в поведении звезды Бетельгейзе — такие, каких не было за всё время наблюдений за ней. Звезда сильно потускнела. Света дает менее 40 процентов от своей былой «мощности». Это заметно даже невооруженным глазом. Звезда, которая была одной из ярчайших на небе, теперь еле «тлеет». И при этом то сжимается, то раздувается. Пульсирует. Или сотрясается в конвульсиях, образно говоря.

Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope — VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - «Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет» (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).

Двумя годами раньше астрономы международной команды, ведомые Имоном Огорманом (Eamon O'Gorman) из Дублинского института перспективных исследований (Dublin Institute for Advanced Studies) задействовали расположенный в Чили гигантский радиотелескоп ALMA (Atacama Large Millimeter Array), использовав 66 штук 12-метровых и 7-метровых антенн-тарелок. Разглядели с их помощью, что внешняя оболочка Бетельгейзе нагрета неравномерно. Что свидетельствовало об искажениях магнитного поля звезды.

Изменения светимости, размера и прочие аномалии, по мнению многих ученых, свидетельствуют лишь о том, что Бетельгейзе вот-вот станет сверхновой. То есть, взорвется. Этим собственно и объясняется повышенный интерес к ней, не утихающий уже несколько лет.

Бетельгейзе на небе.

Усилили опасения астрономы коллаборации LIGO, которые в конце января 2020 года объявили, что уловили гравитационные волны, пришедшие со стороны Бетельгейзе. Это могло означать, что звезда уже взорвалась и сотрясла ткань пространства-времени. Но мы пока не увидели самого циклопического события, потому что свет от него пока до Земли не долетел. Некоторые астрофизики не исключают такого чуда — то есть того, что гравитационные волны распространяются быстрее света. Возможно, аж в 1,4 раза. То есть, катаклизм еще нам явится в свое время. Если он и в самом деле уже произошел. И в LIGO что-то не напутали.

Бетельгейзе меняется очень быстро: небывало быстро, как уверяют астрономы.

Взрыв неизбежен

Большинство астрономов все-таки полагают, что взрыв еще предстоит. Когда? Точного ответа можно ожидать после того, как астрономы подробнее изучат поверхность Бетельгейзе. А пока они пугают, тем, что катаклизм случится то ли завтра, то ли через 100 тысяч лет. Но случится обязательно. Такова судьба красных сверхгигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее.

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Еще недавно была очень хорошо заметна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Входила в число 11 ярчайших звезд на небосводе. Ныне занимает 24-е место.

Бетельгейзе находится на расстоянии от 495 до 650 световых лет от Солнца.

Она огромна — в 1400 раз больше нашего светила. Если поместить Бетельгейзе в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Вспышка взрыва осветит чуть ли не половину галактики, выброшенное вещество с колоссальной скоростью унесется в космическое пространство, бомбардируя попадающиеся по пути планеты, уничтожая взрывной волной и радиацией на них жизнь.

Что же будет с родиной и с нами?

Земляне скорее всего переживут катаклизм просто в силу того, что от Земли до Бетельгейзе все-таки очень далеко. Смертельным же считается взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет.

Что точно до нас долетит, так это нейтрино. Эти частицы свободно проникают сквозь материю. И сквозь нас проникнут, не причинив вреда. Но если верить гипотезам нетрадиционных физиков, то мощные потоки нейтрино способны ускорять ядерные и термоядерные реакции. А это якобы может навредить атомным станциям, запасам ядерного оружия и самому нашему Солнцу, которые тоже взорвутся, попав под излучение взорвавшейся Бетельгейзе. Тогда конца света не миновать.

Еще одна страшилка - жесткое рентгеновское излучение. Якобы оно может ударить по Земле, сильно навредив животному и растительному миру, если ось Бетельгейзе окажется направленной на нас.

У канадских ученых Дейла Рассела и Тэкера Уолесса даже есть гипотеза, согласно которой наши динозавры вымерли от рентгеновской радиации. А ее породил взрыв сверхновой, случившийся 65 миллионов лет назад где-то не очень далеко от Солнечной системы. Ученые, правда, не сообщают где именно.

Кстати, в 2011 году Брэд Картер (Brad Carter) - физик из австралийского Университета Южного Квинсленда (University of Southern Queensland in Australia) предрекал взрыв Бетельгейзе на 2012 год — пугал концом света, якобы предопределенным календарем индейцев майя. Ошибся. Вместе с индейцами.

Каким ожидается размах небесного шоу? Полной ясности нет. Одни уверяют: покажется будто бы вспыхнуло «второе Солнце» - таким ярким и огромным будет огненный шар сверхновой. Он продержится на небосводе примерно две недели. А то и дольше. Станет светить даже ночью, которая превратится в день.

Ученые - из числа осторожных - говорят: вряд ли сверхновая по яркости уподобится Солнцу. Скорее ее можно будет сравнить с нашей Луной.

При этом одни считают, что сверхновая все-таки будет видна на небе в виде сияющего диска, другие считают, что просто появится очень яркая звезда, хорошо заметная даже днем. Она начнет постепенно бледнеть, пока на ее месте не появится туманность.

Бетельгейзе огромна: звезда в сравнении с Солнечной системой.

В КОНЦЕ КОНЦОВ

И Солнце когда-нибудь надуется

Со временем наше Солнце повторит судьбу Бетельгейзе. Тоже превратится в красного сверхгиганта. Увеличится в размерах, как минимум, в 100 раз. Поглотит Меркурии и Венеру. Земля, возможно, останется — Солнце оттеснит её на более далекую орбиту. Не исключено, что на нашей планете сохранится жизнь. Во Вселенной вроде бы есть примеры столь удивительного спасения. Но небывалые беды, если и начнутся, то не раньше, чем через 5 миллиардов лет.