2020-02-14T08:46:17+03:00
Звезды

"Вези меня, мразь!": Ургант в лифте спародировал москвичку, устроившую скандал в такси

В оригинальном ролике фитнес-тренер Яна Данькова кричит на водителя. Ведущий же выместил гнев на кнопках лифта [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иван Ургант высмеял поведение москвички, которая устроила истерику в таксиИван Ургант высмеял поведение москвички, которая устроила истерику в таксиФото: скриншот с видео
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Фитнес-тренер Яна Данькова стала знаменитой буквально в одночасье. Интернет облетел видеоролик, на котором москвичка истерично кричит и лупит водителя такси.

Ситуацию не смог обойти стороной телеведущий Иван Ургант. Актер спародировал поведение девушки на свой лад. Ролик появился в подводке к эфиру телешоу "Вечерний Ургант".

"Скандал в Останкино! Ургант не держит себя в руках!", - так описывается видео на странице программы в Instagram.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
"Вези меня!" Ургант устроил "скандал" в лифте
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На кадрах Иван громко кричит, выпучив глаза, резко жестикулирует и угрожает своему невидимому оппоненту.

"Вези меня, мразь! Вези, мразь! Что ты делаешь? Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной, потому что я русский?! Ты меня повезешь, иначе такие люди подъедут!", - надрывается телеведущий.

В этот момент объектив камеры сдвигается, и можно увидеть, что Ургант кричит, обращаясь к кнопкам лифта.

"Ваня, мне кажется, здесь другой принцип. Надо на кнопку с цифрой нажать и поедем на этаж", — замечает коллега актера, Дмитрий Хрусталев, который в этот момент тоже находится в лифте.

К слову сама москвичка, которую высмеяли в этом ролике, заявила, будто водитель такси ее специально довел. Он якобы долго отказывался ехать и не включал счетчик, чтобы накапала большая сумма за ожидание. Яна была в панике и боялась остаться одна на Можайском шоссе. Сайт kp.ru писал, что после случившегося фитнес-тренер даже уволилась с работы.

Клиентка закатила истерику в такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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