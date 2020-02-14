2020-02-14T11:02:53+03:00
В мире

«Вы - спящий агент КГБ, просыпайтесь!»: пранкеры рассказали кандидату в президенты США, как его «завербовали» в России

Вован и Лексус поговорили с Берни Сандерсом
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Берни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в СШАБерни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в СШАФото: REUTERS
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78-летний социалист Берни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в США среди демократов, стал новой жертвой российских пранкеров в рамках их международного проекта «Звезды спасают Землю». Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили ему от имени малолетней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее папы Сванте. Шведская семья предложила борющемуся за президентское кресло сенатору свою посильную помощь. Приводим самые интересные фрагменты разговора, выпущенного в виде мультипликационного ролика в переводе Дмитрия Пучкова («Гоблина») :

«ДВИГАТЬ ТАЗОМ ПОД РЭП»

«Грета»:

-Я много о вас читала в связи с забастовками по климату, потому что вы сами проводили забастовки за гражданские права в 1962 году. Давайте бастовать вместе, когда я вернусь в США, в Белом доме!

Сандерс:

- Ха-ха, окей, мне это нравится! Когда ты вернешься в США, я соберу некоторых людей и мы сделаем что-нибудь интересное, и если ты сделаешь заявление о том, что поддерживаешь мою кандидатуру, программу по климату, я буду очень-очень благодарен!

«Грета»:

- Моя подруга, певица Билли Айлиш, и рэпер Канье Уэст также фанатеют от вас, они за экологию. Это мировые звезды. Я у них спрашивала и они хотели бы записать с вами крутой рэп и снять клип. Таким образом вы сможете рассказать молодежи о своей программе.

«Сванте»:

-Рэп-музыка популярна сейчас, и так мы привлечем молодежь к вашей программе.

«Грета»:

-Чтобы клип стал успешным, надо вставить туда побольше дорогих машин и девочек. А вам надо надеть золотые украшения и цепи, потому что молодежи это нравится.

Сандерс:

-Ха-ха. Окей!

«Сванте»

- И быстро двигать тазом!

Сандерс:

- Зашибись! Спасибо вам большое и продолжайте свою хорошую работу.

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Иван МАКЕЕВ

Пранкеры Вован и ЛексусФото: Иван МАКЕЕВ

ЗАСТАВИТЬ РОССИЮ ИЗМЕНИТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМУ

«Сванте»:

-Мы хотим с вами посоветоваться. Недавно нас пригласили в Россию, но мы боимся этого.

Сандерс:

-Россия и Путин, насколько я знаю, очень плохие (для сотрудничества. - Ред.) в сфере изменения климата. У них много нефти. Нефть важна для их экономики. Они зарабатывают на ней много денег. Перед тем, как ты туда поедешь, ты должна все изучить, и сделать заявление: ты едешь в Россию! Россия - одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и пообещало бы тебе сделать все, что оно может, чтобы поменять свою энергетическую систему и работать с другими странами. Посмотрим, как они ответят! Будь осторожна, чтобы тебя там не использовали! Тебе же не хочется этого? Так?

«Сванте»:

-Конечно. Вы же будете вводить против них санкции, может, это неправильно, раз мы вас поддерживаем?

Сандерс:

-Это разные вещи, они касаются американских выборов. Если вам удастся поменять их энергетику, это будет крайне важная вещь на сегодня.

КОДОВОЕ СЛОВО И РУССКИЕ ХАКЕРЫ

«Грета»:

Я знаю вы были в России в 1988 году с женой. Вы поехали в медовый месяц в Ярославль.

Сандерс:

-Да, очень красивый город, мы ездили туда, чтобы установить отношения. Знаешь, что такое города-побратимы?

«Сванте»:

- А, так вы же были мэром, я помню.

Сандерс:

-Все верно! Я был мэром Берлингтона в Вермонте.

«Грета»:

- Я хочу рассказать, как вам точно выиграть президентскую гонку. Тогда в Советском Союзе в 1988 году после вербовки вас запрограммировали на работу на Россию и стерли память, чтобы ЦРУ вас не вычислило.

Сандерс:

-Прости, но ты серьезно в это веришь???

«Грета»:

- Да!

Сандерс:

- Нет!

«Грета»:

-Вы стали спящим агентом КГБ. Да, я знаю, что вы спящий агент! И теперь пришло время проснуться и выполнить свою миссию: стать президентом США, построить в США коммунизм и работать на Россию. Я скажу вам кодовую фразу и вы все вспомните.

(Звучат слова: «Бабушка, на здоровье, балалайка, Путин»). Сразу после этого русские хакеры начнут операцию по приведению вас к власти в США. Как вы поняли, я сама коммунистка и комсомолка, следую заветам Ленина и товарища Сталина.

(Сандерс бросает трубку).

Пранк с Берни Сандерсом .Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) запустили международный проект "Звезды спасают Землю", посвященный глобальным проблемам, стоящим перед человечеством

ИСТОЧНИК KP.RU

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