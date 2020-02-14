С любимыми не расставайтесь: история любви, проверенная раком крови

По статистике Фонда борьбы с лейкемией большинство женщин, заболевших раком крови, бросают их мужья. Но это совсем другая история.

«Я с ним разберусь»

Елена и Андрей работали поварами в аэропорту Шереметьево 1 в зале «Вылет». Только Лена была в холодном цехе, то есть готовила холодные закуски, а Андрей – в горячем. Между двумя цехами было маленькое окошко. И Лена с Андреем, почти не встречаясь, но все же иногда видели друг друга в это окошко.

Мнение Лены об Андрее при этом было не самое лучшее. Девочки рассказывали, что он устроился на работу недавно, а уже успел всех построить. «Слишком самоуверенный, все знает лучше всех», - говорили они, и Лена отвечала: «Ну уж я с ним разберусь!». И вот однажды Андрей заглянул в окошко, нашел Лену глазами и попросил передать ему салат на обед. Она протянула тарелку, он протянул в ответ руку и вдруг говорит: «Может, ты меня и покормишь?». Лена тут же отпрянула с возмущением: «Жена твоя пусть тебя кормит!». Через несколько месяцев они расписались.

У Лены и Андрея крепкая, дружная семья Фото: из личного архива Елены и Андрея Потаповых

«Можно спать спокойно»

Спустя 11 лет счастливой семейной жизни Лена снова вспомнила про то окошко. Нет, она уже давно не работала в ресторане Шереметьево, и Андрей не работал. Оно вспомнилось ей по ассоциации, когда, очнувшись в реанимации Гемцентра, она увидела перед собой мужа. Вернее, его глаза. Как в окошке между цехами, когда они с Андреем наклонялись друг к другу. Здесь, в больнице, лицо мужа было закрыто маской, а на голову была надета шапочка. Выражать эмоции, смеяться, плакать и «говорить» могли только глаза. Лена посмотрела в них и заснула - теперь она знала, что может спать спокойно, муж рядом.

«Шансов крайне мало»

Елена заболела внезапно. Настолько, что врачи едва успели ее спасти. Третья беременность проходила тяжело - слабость, одышка, отечность, плохие анализы. Лену положили на сохранение на 8 месяце, а потом все стало развиваться очень стремительно. Анализы крови, диагноз «лейкоз», скорая с мигалками, на которой Лену отвезли в гематологический центр и срочное кесарево сечение. Ребенка – родился мальчик Тимофей, - спасли, но сама Лена оказалась на грани жизни и смерти. У нее отказывали все органы, врачи начали срочный курс химиотерапии. «Шансов крайне мало», - сказал врач Андрею. До пробуждения в реанимации Лена провела в искусственной коме 20 дней.

Лена во время лечения Фото: из личного архива Елены и Андрея Потаповых

«Такие уставшие глаза»

Каждый день Лена просыпалась и видела рядом с собой мужа. Когда ей стало немного получше, когда сон потихоньку начал уступать время реальности, она заметила, что глаза у Андрея красные от усталости, недосыпа и, наверное, немного от слез. А он рассказал ей, что с сыном все нормально - он навещает его в перинатальном центре, и что с двумя старшими детьми тоже все отлично - он заботится о них, и вот сейчас вернется домой и расскажет, что мама поправляется. Лена представила, как Андрей каждый день приезжает утром из подмосковной Лобни сначала к ней Гемцентр, потом едет к малышу, потом опять к ней, и вечером уезжает домой, чтобы заниматься с старшими детьми… Представила, поняла каково ему приходится и заплакала: «Неудивительно, что у тебя такие уставшие глаза».

Эти полтора месяца в реанимации и еще полтора месяца в стерильном боксе они с Андреем так и будут общаться – глаза в глаза. Лена была слабой и беспомощной, как младенец - почти, как новорожденный Тимофей. И Андрей и ухаживал за ней, как за младенцем. Мыл, переворачивал, менял памперсы, кормил с ложечки.

«Вас просто не узнать»

После нескольких курсов химиотерапии Лена вышла в ремиссию, но с ее диагнозом – острый миелоидный лейкоз, - с самого начала было ясно, что рак вернется – нужна была трансплантация костного мозга. Донора искали долго, целых пять месяцев. А когда наконец нашли, у Лены произошел рецидив. Девушку срочно положили в реанимацию, чтобы ввести высокодозную химию и провести трансплантацию прямо там, пока Лена жива. И снова врачи сказали мужу, что смерть совсем близко: «Шансы 50 на 50 – либо костный мозг приживется, либо…».

Елена победила – костный мозг прижился. Вернее, они с мужем победили оба.

Спустя год врачи не узнали Лену Фото: из личного архива Елены и Андрея Потаповых

Прошло больше года после трансплантации. Когда Лена с Андреем приезжают в Гемцентр на контрольную пункцию, Лену никто не узнает, даже врачи. Была худая, лысая, с кожей цвета высохшего пергамента, а теперь? Да просто не узнать! Узнают Андрея – когда мужчина приходит к жене каждый день в течение нескольких месяцев, его запоминают. Такую любовь хочется запомнить. И рассказать о ней всем.

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