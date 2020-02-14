2020-02-14T11:19:19+03:00
Звезды

«Без стыда»: Киркоров снял клип с танцующими монахинями

На ролик король сцены потратил более миллиона евро
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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На видео Филипп Киркоров потратил более миллиона евроНа видео Филипп Киркоров потратил более миллиона евроФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новый сюжет клипа Киркорова «Романы» наверняка навеян сериалом «Молодой Папа». Хотя, чем только не навеян. Там и история «Поющих в терновнике», когда девушка (Екатерина Варнава) влюбляется в красивого священника (в Филлипа Киркорова, конечно). Правда, не девушка, а демоница какая-то, скачущая вокруг падре.

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Прыть Варнавы (точнее демона, который сидит у неё внутри) периодически пытаются усмирить монахини. Правда, во время сеанса экзорцизма длинноногие монахини гарцуют без юбок. Скорее всего, после такого клипа тот же Виталий Милонов в очередной раз предаст Филиппа анафеме. Впрочем, как и Мадонну и других мегазвезд, которые когда-то посягнули на святое в своих роликах.

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Кстати, на видео Филипп Киркоров потратил более миллиона евро. Такую баснословную сумму король сцены отдал за коллекция костюмов от Дольче (она, кстати, тоже была посвящена сериалу «Молодой Папа» -Ред.), которые он демонстрирует в клипе.

«А как же песня?»- спросите вы. А песня легкая, хитовая, идеально вписывается в клип и в праздник «День влюблённых».

Филипп Киркоров - Романы .Премьера клипа 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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