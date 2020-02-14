«Без стыда»: Киркоров снял клип с танцующими монахинями

Новый сюжет клипа Киркорова «Романы» наверняка навеян сериалом «Молодой Папа». Хотя, чем только не навеян. Там и история «Поющих в терновнике», когда девушка (Екатерина Варнава) влюбляется в красивого священника (в Филлипа Киркорова, конечно). Правда, не девушка, а демоница какая-то, скачущая вокруг падре.

fkirkorov Кто первым узнает главную героиню моего Романа?

Прыть Варнавы (точнее демона, который сидит у неё внутри) периодически пытаются усмирить монахини. Правда, во время сеанса экзорцизма длинноногие монахини гарцуют без юбок. Скорее всего, после такого клипа тот же Виталий Милонов в очередной раз предаст Филиппа анафеме. Впрочем, как и Мадонну и других мегазвезд, которые когда-то посягнули на святое в своих роликах.

fkirkorov Купидон сам решает, в кого стрелу пустить До премьеры 2 дня...

Кстати, на видео Филипп Киркоров потратил более миллиона евро. Такую баснословную сумму король сцены отдал за коллекция костюмов от Дольче (она, кстати, тоже была посвящена сериалу «Молодой Папа» -Ред.), которые он демонстрирует в клипе.

«А как же песня?»- спросите вы. А песня легкая, хитовая, идеально вписывается в клип и в праздник «День влюблённых».