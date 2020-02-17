Завод "Кроношпан Электрогорск": экологичная деревообработка в России возможна

В 2010 году Евросоюз утвердил стратегию экономического развития "Европа-2020", где, в том числе, поставил важные экологические задачи перед странами- участниками. Одни из основных - снизить выбросы парниковых газов на 20%, увеличить долю возобновляемых источников энергии на 20% и на те же 20% нарастить энергоэффективность. И надо отметить, за прошедшие 10 лет крупные европейские производства смогли сделать свои предприятия экологичными. К поставщикам ужесточились требования в отношении "чистоты" и легальности сырья. Даже произведенная вне ЕС древесина должна была стать полностью “чистой”. Это значит, что незаконно заготовленному лесоматериалу путь в Европу оказался заказан. Все эти меры, в свою очередь, постепенно отражались и на сознательности населения.

В Швейцарии весь мусор уже 10 лет сортируют по пакетам, за каждый из которых платит гражданин. В Австрии, где пост президента занимает Александр ван дер Беллен, 11 лет возглавлявший “Партию зеленых”, в школах идут уроки экологической сознательности. Детей с малых лет учат сортировать мусор и рассказывают об использовании вторсырья. Древесину тут зря не переводят: например, почти половину объема энергопотребления обеспечивает биогенное топливо (биомасса, дрова, опилки, пеллеты).

Благодаря этим усилиям Международное энергетическое агентство в 2020 году впервые за 10 лет зафиксировало сокращение выбросов углекислого газа в мире. Но при этом их экспертов по-прежнему тревожат страны из так называемых "зон риска".

И увы! - Россия по уровню экологической сознательности не в числе лучших. Так, российская практика применения лесного законодательства пока не гарантирует поставок “чистой древесины”. Для Европы российский импорт лесоматериала - в категории высокого риска. Особенно неблагополучными в плане незаконных рубок считаются Забайкалье, Иркутская область, Приморье и Хабаровский край.

Тем не менее, торговля между Западом и Востоком ведется, причем зачастую сами европейцы делают шаги на российском рынке.

Например, австрийская компания “Кроношпан”, специализирующаяся на производстве древесных панелей (ДСП, ДВП, ламинат), семь лет назад запустила своё производство в ряде регионов России и стран СНГ. Одно из крупных - в Электрогорске Московской области.

Вместе с бизнесом компания привезла сюда и австрийский подход к работе. В соответствии с современными экологическими требованиями был обновлено техническое оснащение завода, сделан ремонт и установлены приборы-датчики, контриролирующие загрязнение окружающей среды. Недавно в производственном кластере "Кроношпан Электрогорск" заменили 28-ю дымовую трубу на новую, более экологичную - почти сто метров высотой, с современными фильтрами. Да и процесс производства изначально сделали открытым и прозрачным: провели круглые столы с участием местной администрации, встречи с общественностью и дни открытых дверей, в ходе которых посетить кластер мог любой желающий. Кроме того, на завод постоянно привлекаются независимые специалисты для проведения среднесуточных лабораторных исследований воздуха на границах своего производства.

Да и сами принципы работы завода максимально экологичны. Для производства мебельных панелей не вырубаются леса, для создания стружечных плит в "Кроношпан Электрогорск" используют только сухостой и вторичную древесину.

И практику такого бережного отношения к окружающей среде принимают другие предприятия. По примеру "Кроношпан Электрогорск" закупают новейшую технику, устанавливают фильтры и очистные системы на производстве.

Начинает вкладываться в экологию и отечественный производитель - так, недавно Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат объявил о создании новой выпарной станции. С ее помощью потребление производством воды сократится примерно на 20%, объем выбросов дурнопахнущих газов и веществ - на 50%, а сбросы в водную среду - на 20%.

Да, такая осознанная экологическая политика только начало, но и оно уже дает свои плодотворные плоды.Чем больше крупные производства будут соблюдать принципы сохранения природной среды, важности экологического менталитета, чем больше на открытые экскурсии будут приходить школьники, тем быстрее поменяется экологическое сознание россиян.