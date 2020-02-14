Алексей Морозов стал главным в КХЛ вместо Дмитрия Чернышенко
Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпиона мира по хоккею Алексей Морозов возглавил КХЛ. На посту президента Континентальной хоккейной лиги он сменил Дмитрия Чернышенко, назначенного на пост вице-премьера.
16 февраля Алексею Морозову исполняется 43 года. А карьеру хоккеиста он закончил всего 6 лет назад. Она вполне успешной – к титулам в сборной Морозов добавил два Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Кроме того нынешний президент КХЛ успел поиграть за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и засветится в роли самого себя в фильме «Брат-2» и сериале «Молодежка».
После окончания карьеры действующего игрока Морозов стал функционером и в последнее время руководил Молодежной хоккейной лигой. На пост главы КХЛ его выбрали сами клубы путем заочного голосования. В числе других возможных кандидатов назывались разные мощные фигуры, даже президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Но руководить одними из самых крупных спортивных проектов в стране (на одни только зарплаты хоккеистов уходит более 20 млрд. руб в год) было доверено все-таки Алексею Морозову.
Кардинальных перемен в политике КХЛ вряд ли стоит ожидать. «Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем Чернышенко остаётся со мной», - заявил Алексей Морозов сразу после назначения. И особо отметил, что «потолок зарплат» в лиге не будет смягчаться и останется на отметке 900 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU