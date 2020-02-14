2020-02-14T13:14:39+03:00
Спорт

Алексей Морозов стал главным в КХЛ вместо Дмитрия Чернышенко

Недавно закончил карьеру, играл в Америке и снимался в фильме «Брат-2»
Константин ИВАНОВ
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Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпиона мира по хоккею Алексей Морозов возглавил КХЛ. Фото: Артем Коротаев/ТАСССеребряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпиона мира по хоккею Алексей Морозов возглавил КХЛ. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпиона мира по хоккею Алексей Морозов возглавил КХЛ. На посту президента Континентальной хоккейной лиги он сменил Дмитрия Чернышенко, назначенного на пост вице-премьера.

16 февраля Алексею Морозову исполняется 43 года. А карьеру хоккеиста он закончил всего 6 лет назад. Она вполне успешной – к титулам в сборной Морозов добавил два Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Кроме того нынешний президент КХЛ успел поиграть за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и засветится в роли самого себя в фильме «Брат-2» и сериале «Молодежка».

После окончания карьеры действующего игрока Морозов стал функционером и в последнее время руководил Молодежной хоккейной лигой. На пост главы КХЛ его выбрали сами клубы путем заочного голосования. В числе других возможных кандидатов назывались разные мощные фигуры, даже президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Но руководить одними из самых крупных спортивных проектов в стране (на одни только зарплаты хоккеистов уходит более 20 млрд. руб в год) было доверено все-таки Алексею Морозову.

Кардинальных перемен в политике КХЛ вряд ли стоит ожидать. «Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем Чернышенко остаётся со мной», - заявил Алексей Морозов сразу после назначения. И особо отметил, что «потолок зарплат» в лиге не будет смягчаться и останется на отметке 900 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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