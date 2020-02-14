Почти половина мужчин недовольны, что женщины выходят на пенсию раньше

Так уж повелось, что мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины. А живут — меньше. Редкий представитель сильного пола не задумывался о несправедливости такого устройства, но говорить об этом вслух было как-то не принято — не по-мужски, что ли. Однако недавнее исследование показало, что и достаточно много женщин считают свой более ранний выход на заслуженный отдых (на целых 5 лет!) нарушением принципа равноправия.

Вот что показал недавний опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob. 41% мужчин считают, что более поздний выход на пенсию ущемляет их права. Такого же мнения придерживаются 28% женщин. «Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше», говорится в сопроводительной записке к исследованию. Однако в большинстве пока те, кто не считают действующую систему дискриминацией: 50% женщин и 44% мужчин.

- Вовсе не факт, что для мужчин работа является минусом и она укорачивает жизнь, если, конечно, мы говорим не о вредной либо слишком изнурительной работе, - сказал «КП» заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - С другой стороны, уменьшение разницы в возрасте выхода на пенсию у женщин и мужчин — это сейчас общемировой тренд. Во многих развитых странах все выходят на пенсию в одинаковом возрасте. Кстати, и у нас при обсуждении пенсионной реформы рассматривалась идея сблизить возраст выхода на заслуженный отдых, но преобладала позиция оставить прежний разрыв — 5 лет. Не так много стран, где сохраняется такое различие.

Ожидать ли и нам гендерного сближения пенсионных возрастов? Видимо, нет.

- Считаю, что сейчас эту тему трогать нельзя, - сказал «КП» глава комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. - Это приведет к тому, что увеличится срок выхода на пенсию женщин, не нужно этого делать.

ГДЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ В ОДИНАКОВОМ ВОЗРАСТЕ

США 67

Норвегия 67

Германия 65,5

Великобритания 65

Канада 65

Эстония 63,5

Венгрия 62

ГДЕ ЕЩЕ РАЗРЫВ 5 лет

Страна Мужчины Женщины

Таджикистан 63 58

Узбекистан 60 55

Черногория 64 59

Сербия 63 58

Румыния 63 58

Белоруссия 63 58

Австрия 65 60 (планируется повысить до 65)

Израиль 67 62 (планируется повысить до 64)