2020-02-14T14:33:46+03:00
Экономика

Почти половина мужчин недовольны, что женщины выходят на пенсию раньше

«Тему сближения пенсионных возрастов трогать нельзя», считают в Совете Федерации
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Так уж повелось, что мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины.Так уж повелось, что мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Так уж повелось, что мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины. А живут — меньше. Редкий представитель сильного пола не задумывался о несправедливости такого устройства, но говорить об этом вслух было как-то не принято — не по-мужски, что ли. Однако недавнее исследование показало, что и достаточно много женщин считают свой более ранний выход на заслуженный отдых (на целых 5 лет!) нарушением принципа равноправия.

Вот что показал недавний опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob. 41% мужчин считают, что более поздний выход на пенсию ущемляет их права. Такого же мнения придерживаются 28% женщин. «Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше», говорится в сопроводительной записке к исследованию. Однако в большинстве пока те, кто не считают действующую систему дискриминацией: 50% женщин и 44% мужчин.

- Вовсе не факт, что для мужчин работа является минусом и она укорачивает жизнь, если, конечно, мы говорим не о вредной либо слишком изнурительной работе, - сказал «КП» заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - С другой стороны, уменьшение разницы в возрасте выхода на пенсию у женщин и мужчин — это сейчас общемировой тренд. Во многих развитых странах все выходят на пенсию в одинаковом возрасте. Кстати, и у нас при обсуждении пенсионной реформы рассматривалась идея сблизить возраст выхода на заслуженный отдых, но преобладала позиция оставить прежний разрыв — 5 лет. Не так много стран, где сохраняется такое различие.

Ожидать ли и нам гендерного сближения пенсионных возрастов? Видимо, нет.

- Считаю, что сейчас эту тему трогать нельзя, - сказал «КП» глава комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. - Это приведет к тому, что увеличится срок выхода на пенсию женщин, не нужно этого делать.

ГДЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ В ОДИНАКОВОМ ВОЗРАСТЕ

США 67

Норвегия 67

Германия 65,5

Великобритания 65

Канада 65

Эстония 63,5

Венгрия 62

ГДЕ ЕЩЕ РАЗРЫВ 5 лет

Страна Мужчины Женщины

Таджикистан 63 58

Узбекистан 60 55

Черногория 64 59

Сербия 63 58

Румыния 63 58

Белоруссия 63 58

Австрия 65 60 (планируется повысить до 65)

Израиль 67 62 (планируется повысить до 64)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Может ли Россия прожить без китайских товаров
В гостях на Радио «Комсомольская правда» - экономист и публицист, а в прошлом зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев. Вместе с журналистом «КП» Алексеем Ивановым он обсудил, насколько Россия стала зависеть от импорта дешевых азиатских товаров
ТПП РФ вместе с Банком Интеза планируют «прорубить окно» в Евросоюз
В Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошел организованный ТПП РФ и Банком Интеза семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»
Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
В Великобритании отчеканили монеты с динозаврами
Январь 2020 года стал самым теплым за историю климатологии
Эксперт указал на сколько лет США отстает от России в развитии гиперзвукового оружия
СК возбудил дело об избиении подростков, просивших забрать их в детдом
Песков: детали выходного дня для голосования по Конституции прорабатываются
Минзрав рассмотрит снятие запрета с некоторых лекарств для онкобольных
"Доверие восстановлено": Песков об установке мемориальной доски Лужкову
"Турция обеспечит безопасность": в Кремле отреагировали на угрозы российскому послу
Историк назвал информационной войной попытки Запада переписать результаты Второй мировой войны
В Госдуме назвали «хорошим признаком» панику в Пентагоне относительно российского оружия
В России началась сборка фюзеляжа первого серийного Ил-114-300
Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию