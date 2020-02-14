2020-02-14T14:50:59+03:00
Происшествия

В Шереметьево задержали женщину с 500 патронами: «Я не знаю, как они оказались в моей сумочке»

Задержанная считает, что боеприпасы могут принадлежать ее отцу, который умер 20 лет назад
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пока женщина молчит, но сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке оружияПока женщина молчит, но сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке оружияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Шереметьево задержали молодую женщину с полной сумкой патронов. Об этом «КП» рассказали в полиции аэропорта. Сотрудники МВД посчитали — около 500 штук. Женщина округлила глаза и стала думать, откуда в ее сумочке оказались боеприпасы.

- Я не знаю, как они оказались в моей сумочке, - с ходу ответила она сотрудникам полиции.

Но как так? Речь не о чемодане, в который могли бы подложить сверток с патронами, когда женщина допустим отошла в туалет, а о дамской сумке, которая была в ее руках.

Выяснять, чья сумка и зачем жительница Москвы по имени Елена приехала в Шереметьево утром 14 февраля, стали уже в отделении полиции. Женщина путается в показаниях. Она якобы приехала провожать родственников, которые улетают в какой-то российский город, каким-то рейсом. Где именно те самые родственники — тоже загадка. Видимо, потерялись. Или их и не было вовсе. Позже Елена стала размышлять, что в ее сумке могли оказаться патроны ее отца, который умер 20 лет назад.

- Но я не знаю, как они оказались в моей сумочке, - повторяет задержанная сотрудникам полиции.

Пока женщина молчит, но сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке оружия. Ей грозит тюремный срок до трех лет.

По некоторым данным, задержанная Елена является сотрудницей Федерального Института промышленной собственности, в котором принимают заявки на объекты патентного права.

- Мы так с ходу не можем сказать: работает ли у нас человек с таким именем. У нас большой коллектив, - сказали в Федеральном Институте промышленной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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