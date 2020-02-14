2020-02-14T15:33:14+03:00
В мире

Зачем Белоруссия меняет герб

На новом изображении будет меньше России и больше Европы
Александр КОЦспециальный корреспондент
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Своим "геральдическим демаршем" Минск как бы подчеркивает свое стремление оставаться независимым. Фото: Наталия Федосенко/ТАСССвоим "геральдическим демаршем" Минск как бы подчеркивает свое стремление оставаться независимым. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Хочется начать этот текст с поговорки про кота-бездельника, но я, пожалуй, воздержусь. Ведь речь идет о госсимволах союзного государства, которое вдруг решило обновить свой герб. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент весной. О его важности говорит хотя бы то, что подробности «апгрейта» презентовал целый глава Минюста Белоруссии Олег Слижевский.

- Республика Беларусь - миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики, - пояснил он. - Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно.

Эскиз будущего герба уже опубликован в интернете

Эскиз будущего герба уже опубликован в интернете

По мнению геральдического совета, который был специально созван под исторические изменения, милитаризма гербу предыдущие 25 лет придавала слишком воинственная звезда. А, к примеру, параллели и меридианы на земном шаре создают ощущение клетки. Цвета на элементах госсимвола станут менее «кислотными», а буквы - более читаемыми.

Эскиз будущего герба уже опубликован в интернете. И первое, что бросается в глаза - это не «смягченная» звезда или новые цвета, а изображение земного шара, который слегка «провернулся». И теперь под сетью параллелей и меридианов - не Россия «в полный рост» с Европой где-то слева, а скорее Европа и кусочек России. Сложно не усмотреть в этом политический подтекст, особенно на фоне последних высказываний Александра Лукашенко. Да взять хотя бы его пятничное выступление, в котором он обвинил Россию в попытке «поглощения» Белоруссии:

- Москва понимает интеграцию как поглощение Белоруссии. На это я никогда не пойду, - заверил Лукашенко с такой страстью, словно Москва ни разу не опровергала подобные «планы».

Герб старого образца

Герб старого образца

Видимо, без редактирования госсимволов с поглощением никак не справиться. Своим "геральдическим демаршем" Минск как бы подчеркивает свое стремление оставаться независимым, хоть и союзным государством с европейскими ценностями. Ничего страшного, конечно, в этом нет. Главное, чтобы со временем земной шар не крутанулся так, что на гербе Белоруссии (а также в ее внутренней политике) вдруг появится изображение Северной Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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