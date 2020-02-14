2020-02-14T15:39:19+03:00
Экономика

Посылки из Китая запрещать не будут

Ученые уверены, что на бандеролях вирус не выживает
Влад СМЕРТИН
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Несмотря на вспышку коронавируса, запрещать посылки из Китая Россия не будет. От болезни это не убережет, а экономике вред нанесет еще какой.Несмотря на вспышку коронавируса, запрещать посылки из Китая Россия не будет. От болезни это не убережет, а экономике вред нанесет еще какой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на вспышку коронавируса, запрещать посылки из Китая Россия не будет. От болезни это не убережет, а экономике вред нанесет еще какой.

- Коронавирус никак на посылках не передается, - подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Чиновник рассказал, что ведомство специально справлялось о безопасности в Роспотребнадзоре, и там заверили, что посылки из Поднебесной никаких угроз не несут. Раньше аналогичное заявление выпустила Всемирная организация здравоохранения.

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- Кроме посылок к нас из Китая и другие группы товаров приходят, поэтому, если введем запрет или ограничения, мы всю кооперацию нарушим, - сказал Мантуров.

Призывы запретить любые почтовые отправления из КНР, пока там не утихнет эпидемия коронавируса, звучали уже не раз. И это при том, что Китай — главный источник посылок в стране. По данным почты России 90% международных отправлений идут к нам оттуда. Это больше 300 млн посылок и бандеролей в год!

Во многом это объясняется тем, что миллионы россиян давно подсели на AliExpress, крупнейшей платформе для онлайн-шопинга. Компания не раскрывает объемов продаж, но известно, что всего за два дня 11 и 12 ноября (в эти дни проходила популярная в Китае распродажа на День холостяка) 5 млн россиян потратили на AliExpress 17,2 млрд рублей на 30 млн товаров.

Кстати, не стоит думать, что запрет на посылки из Китая ударил бы только по экономике Поднебесной, а россияне бы переключились на своих производителей. Во-первых, надо еще поискать таких, кто штампует где-нибудь по Костромой или Курганом чехлы для смартфонов. А во-вторых, AliExpress нам совсем не чужой. С октября прошлого года в бизнес китайского гиганта в России вошли «Мегафон», Mail.ru Group и ладе государственный Российский фонд прямых инвестиций. Чуть больше половины новой компании «AliExpress Россия» принадлежит отечественным структурам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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