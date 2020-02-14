2020-02-14T16:47:03+03:00
Общество

Коронавирус в России: на карантине - полтысячи человек

А всего в наших больницах выделили 7615 мест для наблюдения за подозрительными пациентами
Елена КОНОВА
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По правилам, все прибывающие из КНР с симптомами ОРВИ, или обратившиеся за медпомощью в течение 14 дней после поездки, обязательно госпитализируются и обследуются, чтобы врачи вовремя смогли обнаружить коронавирусную инфекцию.По правилам, все прибывающие из КНР с симптомами ОРВИ, или обратившиеся за медпомощью в течение 14 дней после поездки, обязательно госпитализируются и обследуются, чтобы врачи вовремя смогли обнаружить коронавирусную инфекцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за эпидемии коронавируса в Китае на карантин в нашей стране поместили 548 граждан КНР - такие цифры приводит Роспотребнадзор по состоянию на 13 февраля. Из них 453 человека - в больницах Дальневосточного федерального округа.

- В 66 регионах определены 129 учреждений на 7615 мест, где в случае необходимости будет вестись медицинское наблюдение за пациентами, - рассказали в ведомстве. - Если этого будет мало, в резерве есть еще 212 учреждений на 11784 места.

Но пока, за все время эпидемии, в России были выявлены два случая заболевания новым китайским коронавирусом. Один гражданин Китая вернулся с родины в Забайкалье с симптомами заболевания (диагноз был подтвержден). В Тюмени госпитализировали студентку Лес Ли, тоже вернувшуюся накануне из Поднебесной с температурой и кашлем.

И в том и в другом случае течение заболевания было легким. Оба пациента после лечения уже выписаны из больниц.

По правилам, все прибывающие из КНР с симптомами ОРВИ, или обратившиеся за медпомощью в течение 14 дней после поездки, обязательно госпитализируются и обследуются, чтобы врачи вовремя смогли обнаружить коронавирусную инфекцию.

Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся

Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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