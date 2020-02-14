Коронавирус в России: на карантине - полтысячи человек

Из-за эпидемии коронавируса в Китае на карантин в нашей стране поместили 548 граждан КНР - такие цифры приводит Роспотребнадзор по состоянию на 13 февраля. Из них 453 человека - в больницах Дальневосточного федерального округа.

- В 66 регионах определены 129 учреждений на 7615 мест, где в случае необходимости будет вестись медицинское наблюдение за пациентами, - рассказали в ведомстве. - Если этого будет мало, в резерве есть еще 212 учреждений на 11784 места.

Но пока, за все время эпидемии, в России были выявлены два случая заболевания новым китайским коронавирусом. Один гражданин Китая вернулся с родины в Забайкалье с симптомами заболевания (диагноз был подтвержден). В Тюмени госпитализировали студентку Лес Ли, тоже вернувшуюся накануне из Поднебесной с температурой и кашлем.

И в том и в другом случае течение заболевания было легким. Оба пациента после лечения уже выписаны из больниц.

По правилам, все прибывающие из КНР с симптомами ОРВИ, или обратившиеся за медпомощью в течение 14 дней после поездки, обязательно госпитализируются и обследуются, чтобы врачи вовремя смогли обнаружить коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759713" frameborder="0"></iframe> Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся