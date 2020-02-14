«Холостяка» Воробьева все-таки затащили в загс

По сюжету нового ролика Алексея Воробьева «Пляшем я и Маша», выпущенном ко Дню всех влюблённых, артист режиссер наконец-то лишается статуса завидного холостяка. Для нового клипа Алексей вернул на экраны героев сериала «Деффчонки» Звонаря и Машу Бобылкину.

Фото: Владимир Соколов

— Для меня 14 февраля — один из самых лучших праздников, и в этом году я решил отметить его с размахом — выпустить невероятно смешной и романтический одновременно видеобоевик о настоящей любви! Этот клип — мой личный комплимент всем девушкам, которым часто приходится тащить на себе отношения и нас, мужчин, в светлое будущее. Героиня клипа хитростью и обманом заставляет героя поверить, что он вчера на ней женился, но не спешите её за это осуждать. Она-то как раз положительный персонаж в этой истории! — рассказывает Алексей Воробьев, выступающий, как всегда, в качестве актёра, автора сценария и режиссёра клипа.

Надо сказать, что эти съемки чуть не ст

Фото: Владимир Соколов

оили Воробьеву жизни — он привык выполнять все, даже самые отчаянные трюки сам, без дублера. А как сценарист и режиссёр, Алексей наполнил историю целым каскадом крутых и опасных трюков.

Фото: Владимир Соколов

Так, в одной из сцен герой Алексея носится по зимнему городу верхом на плюшевом медведе, привязанном с помощью троса к бамперу автомобиля. Мало того, что всю ночь Алексей провёл на морозе в одном легком костюме, катаясь за машиной на медведе, в конце сцены автомобиль с прицепленном к нему на тросе героем выезжает на каток, и медведь вместе с наездником на полной скорости врезается в стаю декоративных пластиковых пингвинов.

Сидящий за рулём машины каскадер, не рассчитав траекторию, ушёл в занос чуть раньше, и летящий по льду на медведе Алексей с размаху влетел прямиком в жесткий борт катка!

Все присутствующие застыли от ужаса, и только постановщик трюков осторожно спросил: «Лёха, ты как?»

— Отлично, — мужественно ответил Воробьев, поднимаясь и сильно хромая, — Но не так, чтобы я хотел этот удар повторить.

Фото: Владимир Соколов

К счастью, все обошлось, и в результате 28 часов беспрерывных съёмок серьезно пострадали только три огромных плюшевых медведя.

«Пляшем я и Маша» уже доступен к просмотру на YouTube, по официальным данным которого Алексей — единственный российский артист, чьи клипы имеют более 200 миллионов просмотров.