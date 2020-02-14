Иосиф Пригожин предложил назвать именем Кобзона улицу или театр

14 февраля стало известно о том, что президент России подписал указ о том, что Московскому городскому университету управления правительства Москвы будет присвоено имя Юрия Лужкова, которого не стало 10-го декабря 2019-го года, а на доме в центре столицы, где он жил, появится мемориальная доска.

Не так часто имена наших современников, которых мы еще вчера видели на первый полосах газет или в ежедневных теленовостях, присваивают столичным улицам или вузам. А кто из них достоин того, чтобы в самом большом городе Европы был переулок либо сквер имени бывшего градоначальника, академика или народного артиста? За комментарием «КП» обратилась к известному продюсеру Иосифу Пригожину.

- Иосиф Игоревич, вы были знакомы с Юрием Михайловичем?

- Встречались, пожалуй, раза три всего.

- Вышел указ о присвоении его имени университету.

- Лужков, безусловно, выдающийся политик. Уважаемый человек. Действительно, много сделавший. Он был политиком того времени.

- Положительного было больше, чем отрицательного?

- Больше хорошего сделал, чем плохого. Он был передовым, на мой взгляд, хорошим человеком. И неправильно бросать камни вслед уходящего. Он в самый нелегкий период становления удержал столицу.

- Удержал от чего?

- Москва могла бы выглядеть иначе. Любое созидание идет скорее в плюс, чем в минус. Если политик достоин, чтобы город помнил его имя - тогда да, называйте его именем улицы и площади.

- Кто еще достоин из недавно ушедших от нас?

- Не знаю, есть ли уже улица имени Иосифа Кобзона — но его имя должна носить не только улица в Москве, но и, например, какой-нибудь театр или концертный зал. Культовые фигуры такого серьезного масштаба имеют право на увековечивание.

- Великие ученые, работавшие в Москве, замечательные спортсмены, здесь жившие и побеждавшие по всему миру?

- Конечно, улица Льва Яшина — почему нет? Это абсолютно нормально. Вот я скромный продюсер - и я такого не заслужил. А люди поступков, больших действий — они заслужили. Я, например, счастлив, что в Москве есть памятник Евгению Примакову. Мощный политический тяжеловес. Но при том прилетаешь в США в аэропорт Джона Кеннеди — а что он успел сделать для Америки до того, как его застрелили?

- Вы знакомы были с людьми масштаба, заслужившего увековечивания?

- Я приезжал не раз в Кемерово — дай бог здоровья Тулееву — он сделал очень много для региона. Стабильность — главный фактор руководителя. Если есть предприниматели, которые занимаются меценатством, и у них тоже есть право на то, чтобы их именем была названа улица или скамейка на этой улице. Или здание какое-нибудь.

- А поэты и писатели?

- Есть мемориальная доска Роберта Рождественского и улица Евгения Евтушенко - почему нет? Аэропорт имени Пушкина — это тоже нормально. Мы должны гордиться своими героями и своими силами. И главное, чтобы дети понимали, почему эти люди стали героями. Академик Сахаров был великим ученым, создавшим грозное оружие — и хорошо, что есть проспект его имени в центре Москвы.

- Возвращаясь к Лужкову...

- Заслужил ли Лужков большой памяти - конечно, заслужил. Всегда надо все делать вовремя. Были политические стычки, его убрали. Он мне не друг, не сват, не брат, но он сделал для Москвы много. Сколько он построило и сколько, например, театров восстановил.

У нас, кстати, хорошие дела не так заметны, как плохие. Никто, например, не захотел рассказать, как несколько лет назад мы ездили по детдомам и жертвовали свои деньги для детей отказников. Никому это не интересно...