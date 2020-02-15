Почему не растут зарплаты: Заговор начальства или мы не умеем работать

«Куда ж вы денетесь!»

Странная ситуация у нас с зарплатами. По данным Росстата, они год от года уверенно растут (см. «Самую суть»). А кого ни спроси - жалованье уже несколько лет топчется на месте. Вот и по свежим данным портала Работа.ру, только 8% работников получили в этом году прибавку, еще 5% - обещание прибавки, а остальные все жданки прождали и ни на что уже не надеются.

Неужто тайный заговор начальства? Знакомый, побывавший на новогоднем корпоративе очень известной и преуспевающей компании, рассказал занятную историю. Довольный итогами года хозяин обходил собравшихся от стола к столу и благосклонно спрашивал: «Хорошо ли вам гуляется, господа?» «Господа» радостно отвечали что-то в духе: «Благодарствуйте, барин!» И только один, осоловев от изобилия, возьми да и брякни:

- Гуляется-то хорошо, а вот с получкой плохо. Я уже лет шесть сижу на своих 70 тысячах, а жизнь-то дорожает. Почему зарплату не повышаете?

Хозяин не стал уходить от ответа.

- А зачем повышать тебе зарплату? - спросил он храбреца. - Ты все равно никуда не уйдешь - потому что некуда. Ни в каком другом месте тебе больше платить не будут - ты и сам это знаешь. Рынок труда, брат… А рабочая сила на нем - товар. Вот если бы вас переманивали конкуренты, я бы задумался. А на нет и суда нет.

На этом краткий курс политэкономии капитализма завершился, и генеральный двинулся к другому столику.

Да, цинично, но логично. Но и работника понять можно, тем более что недовольных своей получкой, по разным исследованиям, от 80 до 90%.

«Комсомолка» спросила у экспертов, можно ли в России поднять общий уровень зарплат (в идеале - до европейского уровня). И если да, то как. И вот какие способы они нам предложили.

Способ технический: поднять в разы МРОТ

- Нынешние величины прожиточного минимума и привязанной к нему минимального размера оплаты труда (МРОТ) должны быть пересмотрены, - сказал «КП» заведующий лабораторией уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. - Мы разработали новый потребительский стандарт, в котором учли компоненты, которые не учитываются в действующем. Это, например, возможность получать здоровое питание вне дома. Потому что один, а то и два раза в день приходится принимать пищу на работе, так что должны быть учтены и расценки в общепите. Кроме того, в действующем нормативе на услуги и непродовольственные товары приходится столько же, сколько на питание, а мы считаем, что должно быть в 2 раза больше. У нас получилось, что потребительская корзина на одного работающего стоит 32 - 35 тысяч рублей. А если в семье есть хотя бы один ребенок, то он требует примерно таких же расходов. Они тоже должны быть учтены и разделены между 2 работающими родителями. В результате получим примерно 50 тысяч - это и есть целевой показатель МРОТ.

Как изменились показатели страны с 2012 года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Подождите! - перебил я профессора. - Сейчас МРОТ - 12 130 рублей. Очевидно же, что бюджет не выдержит такого резкого скачка. А если просто включить станок и напечатать денег, это приведет к резкой инфляции.

- А я и не говорю, что это надо принять завтра, - парировал Бобков. - Можно взять это целевым показателем, например, на 5 лет, выстроить программу по годам. А инфляции избежать, наполнив рынок товарами. Если объем денежной массы будет соответствовать объему товаров и услуг, то инфляции не будет.

Способ бюрократический: повысить получку бюджетникам

Есть и такое предложение - начать серьезное повышение зарплат с чиновников. «Еще чего! - возмутятся читатели. - А то им мало!»

Но многие специалисты видят в этом разумное зерно. Логика такая. После повышения зарплат в госсекторе специалисты массово пойдут в министерства, ФГУПы и районные управы. Частный бизнес, включая давешнего миллиардера, который объяснял работнику, что тому некуда деваться, срочно повышает зарплату, чтобы оставшиеся сотрудники не разбежались.

Утопия? Вовсе нет.

- У нас постоянное соперничество с госсектором за кадры, - признал в беседе с «КП» член президиума «ОПОРЫ России» предприниматель Юрий Савелов. - В госсекторе платят меньше, чем в бизнесе, но выше соцгарантии. Если бы там платили, как у меня, то все бы туда перебежали, а мне пришлось бы поднимать зарплату, чтобы сохранить кадры. Так что темп задает государство. Если была бы поставлена на государственном уровне задача повысить всей стране заработки, то совершенно точно: начинать этот виток должен госсектор. А следом и бизнес подтянется.

Правда, есть тут одна тонкость. Для того чтобы больше стали получать бюджетники на местах, в регионах должно оставаться больше денег.

- Помните шахтерские забастовки в Кузбассе? - спросил меня генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Зарплату шахтерам подняли, и туда хлынул торговый народ из южных регионов. Цены на местном рынке взлетели выше московских. И тогда забастовали кузбасские учителя - их зарплат уже не хватало на жизнь. Я был в согласительной комиссии со стороны профсоюзов и предложил ввести норму, чтобы подоходный налог оставался в распоряжении местного бюджета. Получилась такая цепочка: высокая зарплата шахтера наполняет кузбасский бюджет, из которого платится повышенная зарплата учителям.

Способ пролетарский: вся власть - профсоюзам

- Низкие зарплаты - это результат пассивности работников, - уверен Храмов. - Работник заведомо находится в более слабом положении, чем администрация, но у нас нет организаций, реально защищающих права трудящихся. От владельцев предприятий приходится слышать, что независимые профсоюзы только мешают работе. Но обратите внимание: там, где сильное профсоюзное движение, там выше и экономические результаты. Например, в Германии.

- А кто мешает нашим работникам организоваться в профсоюз и требовать повышения зарплаты?

- Трудовое законодательство. Работникам быстро объясняют: кто вступит в независимый профсоюз, получит низкую премию. Закон это позволяет: премия - на усмотрение руководства, в суде ее не оспоришь. Людей это останавливает. Но в ответ они и работают спустя рукава. В результате экономика не развивается. Мы разработали законопроект о том, чтобы зарплата была фиксированной, не делилась на гарантированную и премиальную часть. Если это будет принято, то исчезнет возможность манипулировать работником. Тогда можно будет создавать реальные профсоюзы, которые сумеют защищать права своих работников, в том числе обоснованно поднять зарплату.

Впрочем, работодатели особого смысла в жестком профсоюзном движении не видят.

- Я и без профсоюза держу зарплату чуть выше среднерыночного уровня - это в моих же интересах, - говорит Савелов.

В каких отраслях самые высокие средние заработки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

САМАЯ СУТЬ

Росстат считает наши доходы по-своему?

Так почему же, по данным Росстата, зарплата у россиян растет, а сами россияне утверждают обратное? Оказывается, правы и те, и другие. Все дело в так называемом обелении экономики. Все меньше людей, которые получают зарплаты в конвертах и не платят с них налогов. Вот и стал Росстат лучше видеть реальные зарплаты наших граждан, а не чисто номинальные. Но и рост получился только на бумаге в сравнении с предыдущими, преимущественно серыми зарплатами.