Богатые жены и их "бедные" мужья: кто из звездых дам в семье главный кормилец

Телевидение

Константин Богомолов не стесняется того, что зарабатывает меньше своей жены Ксении Собчак. А ведущая шоу «Док-ток» гордится мужем: «Он гениальный режиссер и отличный актер». Гений согласно задекларированному доходу в год зарабатывает около 7 миллионов рублей. Это примерно в 9 раз меньше официальных заработков Ксюши (около 63 млн руб.). Теперь доходы Богомолова подрастут благодаря зарплате худрука Театра на Малой Бронной (это больше 200 тыс. руб. в месяц).

Экс-коллега Собчак по «Дому-2» Ксения Бородина болезненно реагирует на упреки пользователей соцсетей в том, что ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, мало работает, поэтому выставляет напоказ дорогие подарки супруга. А другая звезда «Дома-2» Ольга Бузова с годовым доходом в 279 миллионов рада даже простым букетам от своего жениха, блогера Давида Манукяна (на фото с Ольгой). Если дорогой отдых (виллу, перелет) оплачивает Бузова, то все расходы на месте ложатся на плечи жениха. Оля обожглась на предыдущих отношениях с обеспеченным футболистом Дмитрием Тарасовым, ничего не получила при разводе и теперь готова строить отношения с небогатым парнем, который просто ее любит.

Ольга Бузова и Давид Манукян.Фото: Instagram.com

Кино

У актрисы Анны Снаткиной сериал за сериалом (в прошлом году их было четыре), спектакли в Губернском театре. А это значит, что как минимум 200 - 300 тысяч рублей в месяц артистка зарабатывает. Добавьте к этому рекламные съемки - это несколько премиальных миллионов. И сразу ясно, что с такими доходами семья может прожить и с одним кормильцем, хотя бы временно.

У мужа Снаткиной, актера и телеведущего Виктора Васильева, уже два года нет новых проектов. Профессия артиста очень зависима от счастливого случая, знакомств... Но есть и свои плюсы: свободное время артист уделяет воспитанию 6-летней дочери.

«Пишут, будто я заработала $7,5 миллиона за год, - комментирует разговоры о своем богатстве Анна Нетребко. - У меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, может, и выйдет примерно эта сумма. Но я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене: они куплены в рассрочку на 30 лет…»

Анна Снаткина и Виктор Васильев.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Опера

Оперная певица в своих шикарных квартирах живет с сыном от предыдущих отношений и с супругом, тенором Юсифом Эйвазовым.

Юсиф в списки Forbes в отличие от супруги никогда не попадал.

В начале отношений с Нетребко Эйвазов зарабатывал в разы меньше оперной дивы, теперь же его востребованность выросла. Хотя до заработков жены Эйвазову еще далеко. Перед свадьбой пара заключила брачный договор. «Когда мы с Аней только начали встречаться, а потом объявили о свадьбе, очень многие люди начали подозревать меня в каких-то корыстных побуждениях, - вспоминал Эйвазов. - Но как только я стал всем говорить, что у нас будет брачный контракт, в котором черным по белому написано, что я не претендую на Анины деньги, подозрения тут же исчезли».

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поп-музыка

Полина Гагарина в год зарабатывает $5,3 миллиона (336,9 млн руб.). Ее второй муж, фотограф Дмитрий Исхаков, тоже без работы не сидит, но больше 200 тысяч рублей в месяц не поднимает. У Дмитрия есть своя студия, помимо рекламных проектов и каталогов Исхаков делает и частные фотосессии. Полина не переживает из-за существенной разницы в заработках с мужем: «Он с этим живет, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. К примеру, строю дом...» Пока Полина на бесконечных репетициях, концертах, съемках, гастролях, Дмитрий проводит много времени с ее сыном от первого брака и с их общей дочерью.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юмор

Екатерина Варнава среди нынешних артисток разговорного жанра самая востребованная. Она и в рекламе, и на ТВ, и на корпоративах... Рекламные контракты Варнавы тянут на суммы от 1,5 миллиона рублей, выступления с коллегами по шоу Comedy Woman - от 2 млн рублей. Гражданский муж Кати танцор Константин Мякиньков трудится не покладая ног в балете Полины Гагариной, также хореограф занимается постановкой танцев для других проектов, однако месячный доход Кости несопоставим со стоимостью даже одного заказника его

Екатерина Варнава и Константин Мякиньков.Фото: Instagram.com

возлюбленной.