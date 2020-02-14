2020-02-14T22:45:27+03:00
Звезды

Александр Ширвиндт покидает театр, которому отдал 50 лет

Правда, когда это произойдет и кто станет преемником худрука театра Сатиры, он не сказал
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александр Ширвиндт сообщил о своей скорой отставкеАлександр Ширвиндт сообщил о своей скорой отставкеФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В марте исполнится ровно полвека, как Александр Ширвинд служит в театре Сатиры. Первые тридцать лет он работал актером. А после ухода с должности главного режиссера театра Валентина Плучека (занимал ее больше 40 лет), стал худруком. И руководит театром 20 лет.

И вот на днях в интервью «Собеседнику» Александр Анатольевич сообщил, что в ближайшее время покинет свой пост.

— Сам я никого назначить на свое место не могу. Театр — это не частная лавочка, преемников не я буду назначать. Но то, что скоро уйду, это точно - сказал Ширвиндт в интервью изданию.

Назначать нового руководителя будет департамент культуры Москвы.

Мы позвонили директору театра Сатиры, чтобы узнать реакцию коллектива на эту новость.

- Честно говоря, я не в курсе. Ничего об уходе Александра Анатольевича не слышал, - сказал Мамед Агаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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