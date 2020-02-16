Самые опасные заблуждения и убийственные бабушкины советы при лечении детей

Наши эксперты, главврачи столичных клиник, врач-педиатр Евгений Тимаков и педиатр, аллерголог-иммунолог Юлия Маринина обличают советы не только из интернета, но в основном «жизненные», из серии - «мы своих детей так растили и твоему поможет». И речь вовсе не о прививках (это совсем отдельный разговор), а о самых простых вещах.

10 заблуждений наших мам и бабушек

Практикующий врач-педиатр Евгений Тимаков объясняет самые популярные заблуждения и комментирует частые советы мам и бабушек.

* Если поднялась температура, срочно надо сбивать.

Факт: Температуру до 38, 5 сбивать не надо. Повышенная температура – это нормальная реакция организма, по сути процесс борьбы с инфекцией. Исключение: новорожденные детки, лица со слабым сердцем или очень плохим самочувствием.

* Чтобы сбить высокую температуру, оботри ребенка спиртом.

Факт: обтирание спиртом, спиртовые компрессы опасны для детей. Алкоголь быстро впитывается в кожу, проникает в кровь, способен вызвать алкогольную интоксикацию. «Медвежья услуга» для ослабленного вирусом организма.

* Чтобы избавиться от соплей и кашля, подыши над горячей картошкой.

Факт: ингаляции над горячим паром опасны. Излишне горячий пар раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и только усугубляет воспаление. А слишком горячий пар может даже обжечь.

* Младенца обязательно надо купать с марганцовкой — чтобы воду обеззаразить.

Факт: для того, чтобы марганцовка сработала как антисептик, ее количество должно составлять 10 грамм на 10 литров воды. А это опаснейшая доза даже для взрослого, не говоря уж про младенца. Тем более, сейчас вода чаще всего хорошо обеззаражена и совершенно безопасна.

* Поранился - приложи подорожник.

Факт: подорожник содержит витамин К и дубильные вещества, которые повышают свертываемость крови и ускоряют заживление. А флавоноиды обеззараживают рану. То есть вроде совет дельный.

Если бы не одно «но»: чтобы это сработало, нужно сорвать подорожник в ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистом районе, промыть, просушить, сделать надрезы, чтобы лист пустил сок, промыть рану и приложить. Вы найдете чистый экологический район рядом с домом? Пыльный лист, сорванный вблизи автомобильной трассы, только занесет внутрь грязь. Проще и безопаснее заклеить рану бактерицидным пластырем. Стоит дешево и продается в любой аптеке.

* Обжегся - смажь ожог подсолнечным маслом.

Факт: смазывание места ожога растительным маслом не смягчает кожу, а создает на поверхности жирную пленку, которая затрудняет отток тепла и гноя из обгоревших тканей. В результате очаг ожога увеличивается. Самое правильное — держать обожженное место под струей холодной воды. И никакого масла!

* Простыл — ешь малиновое варенье, чтобы пропотеть.

Факт: малиновое варенье при простуде во время температуры с целью пропотеть не так полезно. Организм и так теряют влагу в это время, а малина дополнительно этому способствует. Если и даете ребенку малину, то параллельно обязательно много воды. Но лучше использовать варенье в период выздоровления — и аппетит нагонит, и витаминами организм поддержит.

* Надевай на ребенка побольше одежды, чтобы на улице не замерз.

Факт: укутывание в многослойные одежды на улице нарушает терморегуляцию. Он бегает, играет и активно потеет. Любой ветер может продуть. Вот и привет простуде... Лучше соблюдать простой принцип — до года на ребенке должно быть столько же одежды, сколько на вас, плюс еще один слой (например, одеялко или плед в коляске). После года — столько же, сколько на вас.

* Мороженое не давай лет до пяти, чтобы не болел часто!

Факт: мороженое детям можно и и нужно (в малых дозах с 1,5 лет). На Западе педиатры его даже рекомендуют в качестве закаливающего метода. А уж после визита к врачу — особенно, в качестве похвалы и поощрения за хорошее поведение.

* Куриный бульон помогает облегчить простуду.

Факт: куриный бульон при высокой температуре и начале болезни (остром течении) вызывает отрицательный эффект: пурины, выделяющиеся при варке, способствуют высокой концентрации солей в моче, и способны вызвать брожение в кишечнике. Кроме того, в некоторых курицах слишком много антибиотиков.

Топ самых ужасных, самых бессмысленных медицинских советов

А педиатр Юлия Маринина собрала топ самых жутких советов из прошлого.

- Есть стародавние советы, которые использовали, когда медицина в России была, можно сказать, в зачатке, - говорит Юлия Маринина. - Например, керосин при педикулезе, полоскание горла авиационным бензином — когда не было нормальных средств. Чеснок в нос (тогда уж безопаснее на шею в мешочке для запаха) вместо вакцинации против гриппа. Еще одна жуть - вставить мыло в задний проход ребенку при запорах, уринотерапия при конъюнктивите и не только. Из той же серии - поедание тех органов животных, которые болят у человека (с печенью не лады - ешь говяжью печень, с сердцем - куриные сердечки и т.д.) и еще много, многое другое. Вот, например, топ бессмысленных и очень вредных советов, которые до сих пор дают бабушки в деревне.

1. При ранах накладывать ил и грязь из ближайшего пруда

Вот уж никогда не думала, что встречусь с этим. Мне казалось, что уж о столбняке все знают, что все понимают, что раневая инфекция одна из самых страшных. Ан нет, желание грязелечения, видимо, побеждает. Необходимо все-таки проводить четкую грань между лечением кожных заболеваний (например, при псориазе и т.п.) грязевыми обертываниями мертвого моря и накладыванием нашей грязи, кишащей бактериями и подорожника, предварительно оплеванного приятелем.

2. «Вкуривание» антибиотиков при больном горле.

Это шоу, о котором я не так давно узнала: растолченный антибиотик заворачивается в бумагу как сигарета, вставляется больному страдальцу в рот, второй (пока здоровый) родственник «вкуривает», вдувает порошок. Люди, 21-й век на дворе! Есть антибиотики для ингаляционного применения. И то их нужно применять только по назначению врача!

3. Подстригание ресниц, чтобы лучше росли.

К этому же относится бритье головы ребенку, чтобы также гуще росли волосы. Густота волос совершенно не зависит от бриться и подстригания — это все наследственность, а еще хорошее питание и правильный уход. Я уж молчу об опасности нанести порезы, да и вообще бессмысленность этого действия. Здравый смысл все-таки должен перевешивать желание творить подобное.

4. Пережевывание пищи для ребенка

И если у кого-то это вызывает отвращение, то, поверьте мне, такое сплошь и рядом. Вместо пользования блендером, наши доблестные мамы самостоятельно пережевывают то, что они планируют дать в качестве прикорма младенцу. Получившуюся массу скармливают ребенку. Вот такой «секонд хэнд» - «сэконд моф» («второй рот»). На этом фоне простое облизывание сосок-пустышек - детская забава.

Поэтому в сотый раз повторю: у каждого из нас во рту живет целый зоопарк из бактерий и микроорганизмов. И не надо, не надо им делиться с ребенком таким способом! Даже облизывание пальцев ребенку — не самая лучшая затея, а уж пережевывание еды...

5. Грудное молоко в нос при насморке, в глаз, чтобы «почистить» и любые отверстия «на всякий случай».

По сравнению с некоторыми советами этот относительно безопасный и вполне мирный. Но все же напомню, что несмотря на то, что грудное молоко кладезь всего полезного, в нем много сахаров, на которых прекрасно размножаются болезнетворные бактерии. И если им промывать нос больному ребенку, можно сделать только хуже, поскольку бактерии начнут бурно размножаться в благоприятной среде.

Запомните - грудное молоко только для приема внутрь.

6. Рожающей женщине хорошо дать немного вина и шоколада.

Этот совет совсем не исторический. Преспокойно существует и в наши дни. Пожалуйста, не надо этого делать. Несмотря на то, что вино очень хороший напиток и считается заменой крови Христовой, оно совсем не заменяет кровь женщины.

Пьяная женщина хоть и обладает определенным очарованием, но только не роженица, которой нужно быть адекватной, получить определенный набор лекарств, которые могут оказаться несовместимыми с алкоголем, не говоря уже об алкогольной интоксикации плода, которому надо дышать, и активно зацепиться за эту жизнь, а не быть в дурмане.

Шоколад тоже есть не стоит, потому что ничего страшного от кратковременной голодовки не будет, а если придется делать общий наркоз с отключением сознания в случае развития осложнений, то самое ужасное, это когда у пациентов в желудке что-то есть. Содержимое желудка может «подняться вверх» и перетечь в легкие (аспирация желудочного содержимого), а это вот совсем не понравится ни хирургу, ни анестезиологу, ни тем более пациенту.