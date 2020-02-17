Черный сыр, съедобные ложки и алкогольное мороженое: Что придумывает бизнес, чтобы завлечь покупателя

Недавно по телевизору выступал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Помните девяностые годы? Бывало в магазин приходишь, а там вся еда импортная, включая огурцы. То ли дело сейчас, 99% продуктов российские», - похвалился он. Ну, допустим, про 99% министр сказал для красного словца (см. врезку «Наглядно»), но ведь и правда - прошли времена бесконечных ножек Буша и напитков «Юпи». Сейчас можно хоть весь год жить на всем российском и, в принципе, ни в чем себе не отказывать (если денег в кошельке хватает).

Особенно явно это продуктовое изобилие бросается в глаза, конечно, на главной продовольственной выставке страны «ПродЭкспо» — она завершилась в Москве в минувшие выходные.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - ЧЕРНЫЙ

Глаза разбегаются, 1800 производителей со всей страны, шутка ли. Гляжу, бойкий парнишка в фартуке протягивает гостям что-то похожее на черный пластилин, но съедобный. Я радостно отхватила кусочек. На вкус — сыр.

- Зачем вам черный сыр?

- А черный цвет сейчас в моде, - хохочет изготовитель. - Но, вы не думайте, у нас все без химии. Сыр черный благодаря красителю из древесного угля. Еще тут есть трюфель. Идеально для приготовления гамбургеров. Попробуйте! - кричит он мне в след. Но я уже у молочных прилавков.

На выставке узнала, что с недавнего времени есть альтернатива пастеризации.

- У нас молоко с мембранной ультрафильтрацией. Это ни в коем случае не ультрапастеризация! - в два голоса уверяли меня челябинские молочники. - Очищение идет через дорогостоящие швейцарские керамические фильтры при низких температурах, за счет чего молоко по параметрам безопасности на высшем уровне. И вкус не страдает.

Цена за тетрапак, который хранится не больше трех недель, 78-80 рублей. Взяла на заметку.

Пока пробиралась среди разнообразия ассортимента выставки, попробовала натуральный майонез с минимальным добавлением уксуса (он существует!), старый-добрый бочковый квас по советскому ГОСТу (вкус из детства) и даже алкогольное мороженное (на любителя).

СЛОМАННАЯ МЕЛЬНИЦА КАК СЕКРЕТ УСПЕХА

В поисках здоровой еды набрела на сибирскую продукцию. Безглютеновое печенье без молока и без сахара собрало вокруг немало желающих понять, вкусно ли это. Оказалось - да. «Художественным» руководителем производства оказался обанкротившийся 10 лет назад бизнесмен.

- Идея производить цельнозерновую продукцию появилась из-за отсутствия денег и случайности, - смеется Алексей Спиридонов из Новосибирской области. - Когда я закрыл лизинговый бизнес, решили рискнуть. Продали квартиру, чтобы иметь средства. Купили мельницы, но однажды ночью порвались сита. И, грубо говоря, в один мешок ссыпались все сорта муки. Мельник чуть с ума не сошел - у нас получился убыток 12 тонн. И тут один пожилой работник объявил: «Так это же обойная мука, там отрубей 20%, из такой хлеб в войну пекли!». Я полез в интернет и узнал, что в Москве сейчас это самый писк! Цена — 60 рублей за кило в розницу. А у меня себестоимость - 5 рублей. В тот момент я понял, что благодаря поломке стал богатым человеком!

И ведь сработало: сарафанное радио разнесло о новосибирской «обойной муке» информацию по всей стране. Компания развернулась. И теперь выпускает и печенье, и злаки, и отруби, и клетчатку, и хлебцы, и лапшу. А еще придумали ноу-хау — цельнозерновые съедобные ложки! Съел йогурт и ложкой закусил. Специально для тех, кто одержим здоровым образом жизни.

ПРОИЗВОДИТЬ - ПРОИЗВЕЛИ. А ПРОДАТЬ ГДЕ?

Взгляд снова упал на сыры — они уже стали, так сказать, символом российского импортозамещения. Посреди костромских «Сусаниных» да «Романовых» я и нашла идеальный козий сыр и удивительного сыровара. Он делает авторские сыры всего три года, но уже с трудом справляется с желающими его продукт покупать.

- Как завоевываете рынок? - завожу разговор.

- Прежде чем я начал сыр варить, я работал в руководстве «Алмаз-Антей» (один из ведущих российских производителей вооружений, - Ред.), - улыбается Валерий Королев. - Вот в Концерне мы завоевывали. А с сыром другая история - тут надо пробиваться к покупателю. Вышел на пенсию, энергию девать некуда. К тому же, в друзьях у меня были французские сыровары. Вот у них и учился секретам мастерства. Теперь у нас сыроварня в Сергиевом Посаде, где нам французы технологию «ставили».

Да, насчет пробиваться - это не метафоры. Увы, но большинство продуктов из тех, что приглянулись мне на выставке, в самых крупных торговых сетях - не увидеть. Надо искать по мелким магазинчикам или брать на заказ. Секрета тут никакого нет: у супермаркетов-гигантов жесткие требования по ценовой политике. Продукты не должны стоить дороже определенного уровня. Видимо, чтобы не отпугивать покупателей и не занимать места на полках для штампованной продукции крупных агрохолдингов.

В общем, чтобы в прокрустово ложе наших торговых сетей попасть, маленьким, пекущимся о своей особости производителям нужно вносить изменения в пищевые технологии. Разумеется, в сторону ухудшения. Вот и получается, что здоровую и вкусную еду в России производить давно научились, вот только продавать ее практически негде и некому.

НАГЛЯДНО

Доля импортных продуктов на российских прилавках

Говядина - 41%

Сухое молоко и сливки - 37%

Сыры - 29%

Масло растительное - 18%

Кондитерские изделия - 8%

Мясные консервы - 7%

Сахар - 5%

Колбаса - 2%

Свинина - 2%

Мука - 1%

Крупа - менее 1%

(По данным Росстата за 2018 год).