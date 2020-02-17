Исследование: в Москве живет в два раза больше людей, чем по официальной статистике
Специалисты Росстата на основе данных Министерства связи подсчитали, сколько в регионах страны пользователей мобильного интернета. Причем брали во внимание именно тех, кто регулярно выходит со смартфона в сеть.
А ведь это отличный способ узнать, сколько людей на самом деле живет в том или ином регионе. Ведь переехав в Москву, далеко не каждый пойдет оформлять регистрацию, а вот за местной сим-картой побежишь первым делом.
Логично, что больше всего активных абонентов оказалось в Москве. Впечатляет их число — 27 миллионов! Это же в 2 с лишним раза больше, чем официальное население столицы. И правда нерезиновая.
В Питере тоже по улицам ходит куда больше народу, чем официально учтено — 9 с лишним миллионов.
Цифры официальной статистики мэр столицы публично ставил под сомнение еще в 2016, выступая на Московском урбанистическом форуме. И тогда он ссылался как раз на данные сотовых операторов.
- У нас проживает не 12 млн человек, нельзя Москву считать исходя из формальных границ города, они давно уже вышли за МКАД. Вокруг нас проживают еще 8 млн человек. Если брать данные сотовых операторов, то на территории Московской агломерации живут не 12, а 25 млн человек, - заявил Сергей Собянин. - А ведь в регионах по периметру Московской области проживают еще 15 млн человек. Получается 40 млн человек ежедневно связаны с жизнью Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоит ли ставить знак равенства между пользователями мобильного интернета и жителями региона?
- В среднем у одного абонента 1,8 устройств, которыми он активно пользуется. Кроме телефона, у человека есть сим-карты в планшете, автомобильном навигаторе, других гаджетах, - рассказал «КП» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. - Так что цифру в 27 млн москвичей я бы смело делил на 2.
Но если пытаться на основе этих данных оценить население столицы, не лишним будет вспомнить, что смартфоны с выходом в интернет есть все-таки не у всех. Для целого поколения пожилых людей всемирная паутина так и осталась чем-то непознанным, о чем только от внуков и правнуков слышишь. Да и младенцы и грудные дети все-таки первые годы жизни развлекаются игрушками и нервами родителей, а не социальными сетями и видеороликами в YouTube.
Отметим, что для расчетов использовали данные на сентябрь 2019-го. Всего за пару месяцев в стране отменили роуминг между регионами. То есть теперь в Москве можно пользоваться симкой, выпущенной в Саратове, Хабаровске или Новосибирске — дороже местной она не будет.
Где на самом деле живут россияне
Регион/Население (официальные данные Росстата)/Число активных абонентов
Москва 12,6 млн 27 млн
Санкт-Петербург 5,4 млн 9,2 млн
Краснодарский край 5,6 млн 6,7 млн
Свердловская область 4,3 млн 4,1 млн
Татарстан 3,9 млн 3,9 млн
…
Республика Алтай 218,9 тыс 190,6 тыс
Магаданская область 141 тыс 145,3 тыс
Еврейская АО 159,9 тыс 129,7 тыс
Чукотский АО 49,7 тыс 50,8 тыс
Севастополь 443 тыс 11,7 тыс
ИСТОЧНИК KP.RU