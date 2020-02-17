Исследование: в Москве живет в два раза больше людей, чем по официальной статистике

Специалисты Росстата на основе данных Министерства связи подсчитали, сколько в регионах страны пользователей мобильного интернета. Причем брали во внимание именно тех, кто регулярно выходит со смартфона в сеть.

А ведь это отличный способ узнать, сколько людей на самом деле живет в том или ином регионе. Ведь переехав в Москву, далеко не каждый пойдет оформлять регистрацию, а вот за местной сим-картой побежишь первым делом.

Логично, что больше всего активных абонентов оказалось в Москве. Впечатляет их число — 27 миллионов! Это же в 2 с лишним раза больше, чем официальное население столицы. И правда нерезиновая.

В Питере тоже по улицам ходит куда больше народу, чем официально учтено — 9 с лишним миллионов.

Цифры официальной статистики мэр столицы публично ставил под сомнение еще в 2016, выступая на Московском урбанистическом форуме. И тогда он ссылался как раз на данные сотовых операторов.

- У нас проживает не 12 млн человек, нельзя Москву считать исходя из формальных границ города, они давно уже вышли за МКАД. Вокруг нас проживают еще 8 млн человек. Если брать данные сотовых операторов, то на территории Московской агломерации живут не 12, а 25 млн человек, - заявил Сергей Собянин. - А ведь в регионах по периметру Московской области проживают еще 15 млн человек. Получается 40 млн человек ежедневно связаны с жизнью Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит ли ставить знак равенства между пользователями мобильного интернета и жителями региона?

- В среднем у одного абонента 1,8 устройств, которыми он активно пользуется. Кроме телефона, у человека есть сим-карты в планшете, автомобильном навигаторе, других гаджетах, - рассказал «КП» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. - Так что цифру в 27 млн москвичей я бы смело делил на 2.

Но если пытаться на основе этих данных оценить население столицы, не лишним будет вспомнить, что смартфоны с выходом в интернет есть все-таки не у всех. Для целого поколения пожилых людей всемирная паутина так и осталась чем-то непознанным, о чем только от внуков и правнуков слышишь. Да и младенцы и грудные дети все-таки первые годы жизни развлекаются игрушками и нервами родителей, а не социальными сетями и видеороликами в YouTube.

Отметим, что для расчетов использовали данные на сентябрь 2019-го. Всего за пару месяцев в стране отменили роуминг между регионами. То есть теперь в Москве можно пользоваться симкой, выпущенной в Саратове, Хабаровске или Новосибирске — дороже местной она не будет.

Где на самом деле живут россияне

Регион/Население (официальные данные Росстата)/Число активных абонентов

Москва 12,6 млн 27 млн

Санкт-Петербург 5,4 млн 9,2 млн

Краснодарский край 5,6 млн 6,7 млн

Свердловская область 4,3 млн 4,1 млн

Татарстан 3,9 млн 3,9 млн

…

Республика Алтай 218,9 тыс 190,6 тыс

Магаданская область 141 тыс 145,3 тыс

Еврейская АО 159,9 тыс 129,7 тыс

Чукотский АО 49,7 тыс 50,8 тыс

Севастополь 443 тыс 11,7 тыс