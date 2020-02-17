Тампоном в лоб
Мне хорошо, я женщина. Смело отправилась в Театр.doc на постановку «28 дней». Мужа не взяла. Мало ли.
Пьесу написала питерский психолог Ольга Шиляева. Смелая девушка. Сразу на «Маску» номинировали.
Мне хорошо, я в четвертом ряду сидела. А мужчина-индус на первом. Стало за гостя тревожно. Только, может, успокоился по поводу «Оскара» за фильм «Точка. Конец предложения»: про фабрику прокладок в Индии. Приехал в Москву, пришел в театр. И опять тампоном в лоб!
Образно, конечно.
По сцене ходили девять симпатичных, но очень злых девушек. Обсуждали «критические дни», «гостей из Красноярска», «багровые реки». Смело, с матом и юмором. Даже пели: трагедия же, как греческая, с хором.
Мне хорошо, интересно. Смеюсь. Но представила на своем месте пару знакомых мужчин 50+ и похолодела. Не надо им сюда.
Муж бы выдержал. Он терпеливый. И спектакль только час идет.
А лучше всего «28 дней» с ПМС смотреть. Очень зайдет. Полез гуглить, что такое ПМС? Тогда тоже сходи. Счастливый ты человек!
Вышла озадаченная. Написать чтоли пьесу про геморрой. Страшная вещь! Столько людей мучаются. И молчат.
Дураки...
Где и когда:
Театр.doc, Садовническая набережная, 69 (м. Павелецкая)
«28 дней», постановка Юрия Муравицкого и Светланы Михалищевой.
23 февраля, 10, 20, 23 марта.
Цена билета: от 1200 рублей.
Сайт.
ИСТОЧНИК KP.RU