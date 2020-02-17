Мне хорошо, я женщина. Смело отправилась в Театр.doc на постановку «28 дней». Мужа не взяла. Мало ли.

Пьесу написала питерский психолог Ольга Шиляева. Смелая девушка. Сразу на «Маску» номинировали.

Мне хорошо, я в четвертом ряду сидела. А мужчина-индус на первом. Стало за гостя тревожно. Только, может, успокоился по поводу «Оскара» за фильм «Точка. Конец предложения»: про фабрику прокладок в Индии. Приехал в Москву, пришел в театр. И опять тампоном в лоб!

Образно, конечно.

По сцене ходили девять симпатичных, но очень злых девушек. Обсуждали «критические дни», «гостей из Красноярска», «багровые реки». Смело, с матом и юмором. Даже пели: трагедия же, как греческая, с хором.

Мне хорошо, интересно. Смеюсь. Но представила на своем месте пару знакомых мужчин 50+ и похолодела. Не надо им сюда.

Муж бы выдержал. Он терпеливый. И спектакль только час идет.

А лучше всего «28 дней» с ПМС смотреть. Очень зайдет. Полез гуглить, что такое ПМС? Тогда тоже сходи. Счастливый ты человек!

Вышла озадаченная. Написать чтоли пьесу про геморрой. Страшная вещь! Столько людей мучаются. И молчат.

Дураки...

Где и когда:

Театр.doc, Садовническая набережная, 69 (м. Павелецкая)

«28 дней», постановка Юрия Муравицкого и Светланы Михалищевой.

23 февраля, 10, 20, 23 марта.

Цена билета: от 1200 рублей.

Сайт.