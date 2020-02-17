В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

Массовая истерия из-за эпидемии коронавируса заставляет людей творить всевозможные безумства. Так в Гонконге из-за страха перед нехваткой товаров первой необходимости трое мужчин напали на сотрудника службы доставки. Вооруженные одним ножом на троих, грабители отобрали у курьера 50 упаковок... с 600 рулонами туалетной бумаги.

Нападение произошло рано утром возле одного из магазинов. Сумма ущерба не колоссальная — 1,7 гонконгских долларов (13,8 тысяч рублей).

Полиция уже задержала двоих грабителей. В доме неподалеку от ограбленного магазина были найдены упаковки с похищенными рулонами. Сейчас ведутся поиски третьего подозреваемого. Как заявили в полиции, не имеет никакого значения, что украли преступники — деньги или туалетную бумагу. Максимальное наказание, которое им может грозить, - это пожизненное заключение.

Массовая паника во многих азиатских странах связана с активно распространяющимися слухами, якобы в скором времени в магазинах не останется не только медицинских масок и перчаток, но и мыла и туалетной бумаги. Власти Гонконга, а также владельцы торговых сетей успокоили жителей, заверив, что дефицита в городе не будет. Поставки продуктов и хозтоваров идут регулярно. Поэтому повода скупать туалетную бумагу в несчетном количестве нет. Тем более из-за влажного климата она может покрываться плесенью.

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