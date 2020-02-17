Пекин при коронавирусе: пробок нет, из пяти тысяч отелей работают лишь триста

Первый шок перед отлётом в Пекин - в великом и славном городе Москва отсутствуют медицинские маски. Ой, только не кричите мне: «Да вот прямо за углом! Третьего дня сам видел!» Вот вам мои двухдневные злоключения. Сначала я простодушно обошла все девять аптек на районе. Фармацевты таращили глаза: «Да уж месяц их нет! О чем вы?!» Потом сердобольные люди посоветовали: «Идите в супермаркеты категории «для бедных», там прямо на кассах висят». Действительно, висели. Три дня назад. «Все скупили! – клянется продавщица. – А позавчера вообще вошли два китайца и попросили тысячу масок. Ну, мы и продали».

Ищу дальше. В одном магазинчике продавец-таджик, действительно тащит меня в отдел масок. Микки-Маусы, Человеки-Пауки… Одна маска изображает череп. Представляю, какой фурор произведу в аэропорту Пекина. Когда я пишу эти строки, от коронавируса умерло уже 1775 человек.

Продвинутые друзья снисходительно замечают: «Да в интернете закажем! Какая проблема!» И после двух часов сетевой борьбы получают одинаковые ответы: «Сообщим вам, когда будут в наличии», «Перезвоните через десять дней, через месяц, через два…» Или даже: «Мы ВЫКУПАЕМ маски оптом. НЕ ПРОДАЕМ!»

В ход идут нестандартные методы. «Иди в магазин для салонов красоты. Никто не додумается!» - советует моя маникюрша. Увы. «Уж две недели как все распродали, - насмешливо говорят там. – Вы что все, с ума по сходили? Нет тут никакого коронавируса!»

Когда я захожу в очередную аптеку и слышу стандартный ответ «Масок нет!», начинаю рыдать: «Мне завтра лететь в Китай! ААА!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Продавщица вдруг шепотом говорит: «Ну если так… Есть у нас неприкосновенный запас: пять масок за 88 рублей! Для своих. Последняя упаковка». Кто там ностальгировал по СССР? Здравствуй, дефицит!

Но маски самые простые, копеечные, такую нужно менять каждые два часа.

К вечеру добрые друзья привозят все, что смогли достать. Шестьдесят тоненьких «намордников».

И ведь никто не додумался, что главное - не маски. Перчатки. Мне все китайские знакомые вопят: купи их! Одна пара в аптеке - 40 рублей. Кухонные в «супермаркете для бедных» - 5 пар за 120 рублей. Ровно на один день, если передвигаться по городу.

ПУСТОЙ АЭРОПОРТ

Тихо нынче в терминале «Федя» (Шереметьево-F), отданном под китайский карантин. Ни людей, ни сотрудников. Контролерши в масках. Таможенники испарились. Я стою в очереди на регистрацию за парой китайцев с огромными черными мешками. При погрузке один мешок трескается, и из него вываливаются… МАСКИ! Ребята торопливо запихивают товар обратно, заклеивают мешок скотчем.

Карантин в терминале F.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Есть свободные места у прохода? - спрашиваю на регистрации.

- Сколько угодно! Самолет-то пустой!

Пограничники все тоже в масках. Совершенно пустой дьюти-фри. Я - единственный покупатель. В качестве дезинфекции выливаю на себя пробники от духов.

- Тоска! - жалуется продавщица. - Продавать нечего, кроме водки. Люди думают, что поможет.

- А как вы маску носите? Помада не стирается?

- Не проблема! Если аккуратно наносить, до вечера держится. Только лицо не трите.

В знаменитом ирландском пабе, где десятилетиями заправлялись перед полетом русские туристы, дремлет официант. Выглядит очень удивленным, когда я его бужу. Тишина. Мы даже разговариваем почти шепотом.

Пустой ресторан в Шереметьево.Фото: Дарья АСЛАМОВА

В самолете меня встречают русские красавицы-стюардессы в масках. Прямо венецианский карнавал. Пассажиров немного, я единственная без маски.

В униформе стюардесс - дополнение.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Огромный самолет в Пекин заполнен едва на треть.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ВНЕДРЕНИЕ ПОД ВИДОМ ШОППИНГА

В аэропорту Пекина не хватает… толп китайцев. В очереди на паспортный контроль всего двое иностранцев: я и напуганная девочка из Сингапура (судя по паспорту). Пограничники велят ей снять медицинские перчатки, чтобы сдать отпечатки пальцев. Девочка чуть не плачет, что-то доказывает, наконец стаскивает перчатки с мокрых от пота рук. Естественно, сканер не реагирует. Ей дают спиртовые салфетки, и потом еще, чтобы успокоилась.

Я все время потею под маской, которая лезет в глаза, и думаю: вскочит ли у меня завтра прыщ на подбородке или нет, когда слышу вопрос пограничника:

- Цель визита?

Я произношу вдохновенную речь: приехала в Китай, чтобы морально поддержать эту страну в трудное для нее время, увидеть, как живут простые люди. Из-за коронавируса весь мир действительно столкнулся с волной синофобии (боязни Китая), китайских студентов, даже если они здоровы, силой помещают в карантин, многие страны отказываются даже принимать посылки из Поднебесной…

Пограничники, плохо понимающие английский, ошалело смотрят на меня. Чего это красноволосая баба приперлась в Китай в то время, когда все бегут отсюда?! Наконец меня осеняет. Ткнув в свою шубу, говорю волшебное слово: шоппинг (что чистая правда: одна подруга просила купить ей такую же). Китайцы – люди прагматичные. Благополучно прохожу паспортный контроль!

Ночное такси везет меня по пустому городу. Таксист в маске, но при этом курит вонючие сигареты, делает характерный булькающий звук горлом и плюется в окно. Разумеется, приподнимая маску. Меня мутит от дыма. Ладно, голубчик, сейчас я тебе устрою райскую жизнь. Я снимаю маску и прямо-таки захожусь в приступе кашля. Надо было видеть его лицо! Он тут же выбрасывает сигарету, закрывает окно и знаками просит меня вернуть «намордник».

Главный шок. В Пекине нет пробок!Фото: Дарья АСЛАМОВА

Гостиница в самом центре города - роскошное мраморно-стеклянное сооружение. Без людей. Такая прекрасная гробница. Я вхожу в огромный пустой вестибюль и робко говорю: Hello! И вдруг ко мне бросается здоровенный мужик, что-то грозно кричит по-китайски. Я начинаю убегать, громыхая чемоданом, зову на помощь. На ресепшэне появляется худенькая девушка. Мужик победно догоняет меня и белым приборчиком тычет мне в лоб и запястья. «Это он вам температуру меряет. Никого с температурой не пускаем», - объясняет администратор. Мы обе с интересом смотрим на результат. 35,4. Добро пожаловать!

Пустой Пекин.Фото: Дарья АСЛАМОВА

И тут я вижу то, что резко поднимает настроение: великолепный бар с французскими винами.

- У нас бармен заболел, - смущенно говорит девушка.

- Зато у вас прекрасный ресторан! Какая кухня: традиционная или западная?

- Эээ, сейчас, собственно, никакой. Персонал на карантине. Но мы можем приготовить вам завтрак в 7 утра, - с энтузиазмом предлагает администратор.

Семь минус пять - это два ночи по московскому времени.

- Нет, спасибо. А где я буду есть?

- Мы что-нибудь завтра придумаем. В городе должны остаться рестораны. (Нотки неуверенности в ее голосе). Но мы дадим вам лучший номер! Вам понравится! Правда, там не будут убираться, поскольку люди на карантине. Но сейчас он чистый. Еще хочу предупредить: бассейн, сауна и салон красоты не работают.

- Да чихать мне на бассейн! А за что я заплатила такие бешеные деньги? Ваш отель претендует на пять звезд!

- Видите ли, - все более смущаясь, отвечает девушка. – В городе почти пять тысяч отелей, а работают от силы триста. Да и то на окраинах. Из приличных всего несколько.

- Понятно! В условиях эпидемии можно взвинчивать цены до небес.

Полтора миллиарда китайцев сидят по домам.Фото: Дарья АСЛАМОВА

В 11 утра я просыпаюсь и открываю окна. Понедельник, час пик. Ни одного человека на улице!!! И это центр Пекина! Вижу закрытый Старбакс и еще пару темных забегаловок. Проезжают редкие машины. А еще в декабре, когда я была здесь, все кипело жизнью. Ужасно хочется есть. Значит, вперед! На поиски приключений и еды. И ответа на вопрос: кому же выгодна истерия вокруг коронавируса и кто может за всем этим стоять?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Продолжение следует...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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