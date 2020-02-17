У россиянки на борту "чумного лайнера" Diamond Princess обнаружили коронавирус

Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом. Число заразившихся уже достигло 355 человек.

Все это время посольство России рапортовало, что среди инфицированных россиян нет (на борту находятся 24 наших соотечественников). Однако стало известно, что у одной гражданки России тест на коронавирус дал положительный результат.

- В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, - говорится в сообщении посольства России в Японии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

Жить пассажирам «чумного корабля» приходится в четырех стенах в своих каютах. Выходить на палубу можно ненадолго, соблюдая меры безопасности — носить перчатки и медицинскую маску. Большинство круизников — люди старше 60 лет. У многих обострились хронические заболевания, да и в целом состояние здоровья ухудшилось из-за нехватки свежего воздуха и возможности двигаться. Обеспокоенные судьбой своих граждан, власти некоторых стран приняли решение провести эвакуацию.

Случай заражения россиянки опасным коронавирусом подтвердили в Посольстве России в Японии.Фото: REUTERS

Одними из первых были США. В ночь на понедельник в порту Йокогамы сошли на берег около 380 американцев. Два чартерных рейса доставили их на военно-воздушные базы в Калифорнии и Техасе. Там круизники буду находиться на 14-дневном карантине.

Готовятся к эвакуации граждане Канады, Австралии, Италии, Гонконга и Тайваня. Россияне будут доставлены на родину только после 19 февраля, когда карантин на лайнере закончится.

- Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно, нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам, - заявил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пекин при коронавирусе: пробок нет, из пяти тысяч отелей работают лишь триста

Спецкор «КП» Дарья Асламова прилетела в эпидемзону «чумы 2020 года» — китайского коронавируса

Первый шок перед отлётом в Пекин - в великом и славном городе Москва отсутствуют медицинские маски. Ой, только не кричите мне: «Да вот прямо за углом! Третьего дня сам видел!» Вот вам мои двухдневные злоключения. Сначала я простодушно обошла все девять аптек на районе. Фармацевты таращили глаза: «Да уж месяц их нет! О чем вы?!» Потом сердобольные люди посоветовали: «Идите в супермаркеты категории «для бедных», там прямо на кассах висят». (подробности)