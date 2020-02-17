На Украине уволили прокуроров, занимавшихся расследованием МН-17

Все шесть прокуроров Генпрокуратуры, которые занимались расследование крушения «Боинга» компании «Малайзийские авиалинии» рейса МН-17, сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года, были уволены со своих должностей. Об этом в понедельник сообщила голландская газета NRC Next.

При этом сообщается, что все прокуроры стали «жертвами» реформы ведомства. Дело в том, что Генпрокуратура Украины приказала долго жить. Вместо нее после избрания президентом Владимира Зеленского сформирован Офис генпрокурора. Аналогично, кстати, переименована и администрация президента Украины, вместо которой теперь - тоже Офис. Но если переназывание чиновников мало на что повлияли, то в правоохранительном ведомстве страны все закрутилось гораздо серьезнее.

В ходе реформы прокуроры проходили проверку, в результате которой из 1339 прокуроров больше половины - 710 человек - были уволены. Их заставили написать заявления об увольнении, а потом принимали заново через сдачу экзамен. А вот экс-прокурора Романа Хошовского, который работал по делу о крушении «Боинга», не допустили даже до экзамена.

- Тем следователям, которые теперь будут заниматься этим делом, только год придется потратить на изучение всех материалов, собранных за пять лет. А это значит, что работа по MH17 сильно забуксует, и ходом расследования можно будет манипулировать, - заявил Хошовский западным журналистам и особо подчеркнул. - Никто не знает дело, которое мы вели пять лет.

По сути, это означает новую угрозу судебному процессу по делу о сбитом над Украиной «Боинге», поскольку украинской стороне некого выставлять на процесс обвинителем. Другой вопрос, насколько компетентность обвинителей и следствия вообще важна для голландского суда.