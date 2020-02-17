Мужа Ирины Хакамады обокрали во время празднования дня рождения

В полицию обратился муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский. Мужчина сообщил правоохранителям, что стал жертвой ограбления на праздновании своего же Дня рождения. В ночь с субботы на воскресенье Владимир вместе с женой Ириной Хакамадой отдыхали в ночном клубе "Community" на Космодамианской набережной в Москве.

Судя по инстаграму самой Ирины, праздник прошел весело и без каких-либо происшествий. Супруги отдыхали до самого утра, а потом отправились домой. И уже дома Владимир обнаружил отсутствие своего сотового телефона, который, по его мнению, был похищен в ночном клубе.

"В полицию поступило заявление от 63-летнего Владимира Сиротинского. Мужчина сообщил, что 15 февраля в период с 2 часов ночи до 6 утра неизвестный похитил его телефон "iPhone 11". Ущерб от действий вора составил 80 тысяч рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту кражи дорогостоящего гаджета. Оперативникам предстоит выяснить кто похитил имущество мужа Ирины Хакамады и вернуть Владимиру дорогостоящий гаджет.