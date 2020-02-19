Тест: Кто ты в армии?
Всех причастных - с Днем защитника Отечества! Говорят, армия показывает человека таким, какой он есть. Без шелухи и сантиментов
Ответь на эти 10 вопросов и узнай, на какое армейское звание ты можешь претендовать прямо сейчас. Без наступления нет победы. Вперед!
1За какое время солдат должен собрать автомат Калашникова на отлично?
Правильный ответ:Автомат Калашникова солдат должен разбирать и собирать за такое время: отлично - собрать за 30 секунд, хорошо - собрать за 35 секунд, удовлетворительно - за 40 секунд.
2Что это?
Правильный ответ:Это наш родной Т-34, который прошел всю Великую Отечественную войну и помог Красной Армии одолеть фашистов. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны.
3В каком году был переход Суворова через Альпы?
Правильный ответ:Легендарная военная операция под руководством Александра Васильевича Суворова была в сентябре 1799 года, когда Россия с союзниками воевала против Франции. Полководец успешно провел войска из Северной Италии в Швейцарию через горы, сохранив много жизней. «Швейцарский поход Суворова» вошел во все учебники по военной тактике и стратегии.
4«У солдата выходной...» Продолжите песню:
Правильный ответ:«У солдата выходной - пуговицы в ряд, ярче солнечного дня золотом горят». Одна из самых любимых строевых песен - «Идет солдат по городу» на стихи Михаила Танича и музыку Владимира Шаинского.
5Каков девиз десантников?
Правильный ответ:Девиз ВДВ - «Никто, кроме нас!». Он имеет свою историю. Впервые воздушно-десантные силы были брошены в бой при контрнаступлении под Москвой 1942 года. С тех пор подразделения ВДВ первыми отправляются на самые сложные задания в решении военных конфликтов.
6Как называется этот крейсер - гордость современного российского флота?
Правильный ответ:Это тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» - самый большой в мире ударный боевой корабль. Выпущенная с него крылатая ракета способна развивать скорость в 2,5 раза больше скорости звука и точно поражать цель на расстоянии свыше 600 км.
7Когда в Красной Армии появились погоны?
Правильный ответ:По приказу Сталина с 6 января 1943 года была обновлена форма бойцов РККА, в частности, вместо петлиц были введены погоны. Это явление было встречено неоднозначно. Например, известно, что Георгий Жуков погоны недолюбливал, потому как они напоминали ему форму царских офицеров, с которыми он воевал в гражданскую.
8Перед вами современная воинская награда. Что за медаль?
Правильный ответ:Это медаль «За отличие в военной службе». Была учреждена Минобороны в 1997 году, бывает трех степеней. Награждаются медалью военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации за добросовестную службу и имеющие соответствующую выслугу лет.
9Что такое «губа» в армии?
Правильный ответ:Губa - этo cлeнгoвoe нaзвaниe гaуптвaxты (от нем. Die Hauptwache - «главный караул»). На «губу» можно попасть пpи диcциплинapныx пpoвиннocтяx, например, если военнослужащий нарушает армейский устав или бегает на свиданки вместо занятий. Длительность наказания определяет командир, давая столько-то «нарядов вне очереди».
10Вы дошли до последнего вопроса. Знаете, что такое «дембельский аккорд»?
Правильный ответ:Последнее («крайнее», как в армии говорят) задание, которое отцы-командиры дают бойцу перед завершением срочной службы.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Младший лейтенант. Совсем зеленый, только из учебки. Зато форма с иголочки, вся жизнь впереди, все девчонки твои. А знания придут. Армия всему научит, сынок!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Лейтенант. Уже не первый день в армии. Знания еще хромают, зато задора хоть отбавляй. И правильно, чтобы стать настоящим офицером, надо рваться в бой!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Старший лейтенант. «Маленький генерал», на все смотрит важно, еще бы - целых три звездочки на погонах, не какой-то мальчишка. В теории уже подкован, дело за практикой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Капитан. «Четыре звезды» - уже марочный, шутят сослуживцы. Трудности вас больше не пугают, вы готовы в огонь и в воду за своих сослуживцев. Вы уже поняли, что армия - это ваша судьба.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Майор. Ваша карьера на взлете, вы вошли в воинскую элиту - старший офицерский состав. Вам помогли этого добиться ваш острый ум и упорный труд. Но не стоит задирать нос - армия этого не любит.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Подполковник. Батяня-комбат, вы знаете о службе и жизни в армии практически все, всегда готовы дать новобранцам ценный совет и поделиться опытом.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Полковник. Настоящий. Армия - ваш дом родной, ваша жизнь, ваше место силы. Вы ас в тактике и стратегии, не раз разрабатывали хитроумные операции и марш-броски. Младшие по званию вас уважают и гордятся, что им выпало служить в армии с вами рядом.
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