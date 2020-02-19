Тест: Кто ты в армии?

Автомат Калашникова солдат должен разбирать и собирать за такое время: отлично - собрать за 30 секунд, хорошо - собрать за 35 секунд, удовлетворительно - за 40 секунд.

Это наш родной Т-34, который прошел всю Великую Отечественную войну и помог Красной Армии одолеть фашистов. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны.

Легендарная военная операция под руководством Александра Васильевича Суворова была в сентябре 1799 года, когда Россия с союзниками воевала против Франции. Полководец успешно провел войска из Северной Италии в Швейцарию через горы, сохранив много жизней. «Швейцарский поход Суворова» вошел во все учебники по военной тактике и стратегии.

«У солдата выходной - пуговицы в ряд, ярче солнечного дня золотом горят». Одна из самых любимых строевых песен - «Идет солдат по городу» на стихи Михаила Танича и музыку Владимира Шаинского.

Девиз ВДВ - «Никто, кроме нас!». Он имеет свою историю. Впервые воздушно-десантные силы были брошены в бой при контрнаступлении под Москвой 1942 года. С тех пор подразделения ВДВ первыми отправляются на самые сложные задания в решении военных конфликтов.

Это тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» - самый большой в мире ударный боевой корабль. Выпущенная с него крылатая ракета способна развивать скорость в 2,5 раза больше скорости звука и точно поражать цель на расстоянии свыше 600 км.

По приказу Сталина с 6 января 1943 года была обновлена форма бойцов РККА, в частности, вместо петлиц были введены погоны. Это явление было встречено неоднозначно. Например, известно, что Георгий Жуков погоны недолюбливал, потому как они напоминали ему форму царских офицеров, с которыми он воевал в гражданскую.

Это медаль «За отличие в военной службе». Была учреждена Минобороны в 1997 году, бывает трех степеней. Награждаются медалью военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации за добросовестную службу и имеющие соответствующую выслугу лет.

Губa - этo cлeнгoвoe нaзвaниe гaуптвaxты (от нем. Die Hauptwache - «главный караул»). На «губу» можно попасть пpи диcциплинapныx пpoвиннocтяx, например, если военнослужащий нарушает армейский устав или бегает на свиданки вместо занятий. Длительность наказания определяет командир, давая столько-то «нарядов вне очереди».

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Младший лейтенант. Совсем зеленый, только из учебки. Зато форма с иголочки, вся жизнь впереди, все девчонки твои. А знания придут. Армия всему научит, сынок! Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Лейтенант. Уже не первый день в армии. Знания еще хромают, зато задора хоть отбавляй. И правильно, чтобы стать настоящим офицером, надо рваться в бой! Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Старший лейтенант. «Маленький генерал», на все смотрит важно, еще бы - целых три звездочки на погонах, не какой-то мальчишка. В теории уже подкован, дело за практикой. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Капитан. «Четыре звезды» - уже марочный, шутят сослуживцы. Трудности вас больше не пугают, вы готовы в огонь и в воду за своих сослуживцев. Вы уже поняли, что армия - это ваша судьба. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Майор. Ваша карьера на взлете, вы вошли в воинскую элиту - старший офицерский состав. Вам помогли этого добиться ваш острый ум и упорный труд. Но не стоит задирать нос - армия этого не любит. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Подполковник. Батяня-комбат, вы знаете о службе и жизни в армии практически все, всегда готовы дать новобранцам ценный совет и поделиться опытом. Поделиться