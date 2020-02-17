2020-02-17T19:51:15+03:00
Экономика

В топку - проще?

Наш обозреватель Андрей Дятлов - о том, почему новость про сожжение очередных 1,5 тонн "санционки" в Петербурге вызывает недоумение
Андрей ДЯТЛОВзам. главного редактора
Поделиться:
Комментарии: comments3
Получается - сами себя высеклиПолучается - сами себя высекли
Изменить размер текста:

Есть одна тонкость, которой я откровенно не понимаю. На городских рынках (хотя бы теоретически) есть система проверки товара, чтобы людей не травили гнилью и подделками. При СССР это называлось лабораториями санэпиднадзора. Есть масса контор, следящих за качеством продуктов и публикующих всякие рейтинги.

Я понимаю, что есть продукты скоропортящиеся. Неделя - и привет. Но фрукты, сыры, что там еще есть с долгим сроком хранения? Почему бы их быстренько лабораторно не проверить на годность и не пускать в продажу в доход государства?

А то получается - сами себя высекли. Тому, кто поставляет их в Россию, уже все равно: он деньги от посредника, ввозящего к нам левый продукт, получил. Посредника уже наказали - конфисковали товар. Но товар-то может быть нормальным, это же проверить легко. Партии-то не грандиозные.

Но сжечь или закатать под бульдозер - легче.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Уничтожайте, но не превращайте это в подвиг

Колумнист Дмитрий Стешин, выросший в Ленинграде, попытался понять, почему даже сытые люди так остро реагируют на уничтожение «санкционки»? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Может ли Россия прожить без китайских товаров
В гостях на Радио «Комсомольская правда» - экономист и публицист, а в прошлом зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев. Вместе с журналистом «КП» Алексеем Ивановым он обсудил, насколько Россия стала зависеть от импорта дешевых азиатских товаров
Новости 24
Госбюро Украины возбудило новое уголовное в рамках расследования «Евромайдана»
Минобороны опубликовало видео почетного сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Минобрнауки отберет вузы, которые разработают гибкие учебные программы
Литва проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
Бакалавров готовят только по трети специальностей
Минобрнауки будет распределять бюджетные места так, чтобы из них можно было сформировать учебную группу
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая приблизилось к 700
Минобрнауки разработает новую методику распределения бюджетных мест в вузах
Многоразовая ступень ракеты SpaceX при посадке промахнулась и упала в воду
Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев