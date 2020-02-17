В топку - проще?

Есть одна тонкость, которой я откровенно не понимаю. На городских рынках (хотя бы теоретически) есть система проверки товара, чтобы людей не травили гнилью и подделками. При СССР это называлось лабораториями санэпиднадзора. Есть масса контор, следящих за качеством продуктов и публикующих всякие рейтинги.

Я понимаю, что есть продукты скоропортящиеся. Неделя - и привет. Но фрукты, сыры, что там еще есть с долгим сроком хранения? Почему бы их быстренько лабораторно не проверить на годность и не пускать в продажу в доход государства?

А то получается - сами себя высекли. Тому, кто поставляет их в Россию, уже все равно: он деньги от посредника, ввозящего к нам левый продукт, получил. Посредника уже наказали - конфисковали товар. Но товар-то может быть нормальным, это же проверить легко. Партии-то не грандиозные.

Но сжечь или закатать под бульдозер - легче.

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