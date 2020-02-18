Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу

Эксперты Роскачества проверили тушеную говядину 23 торговых марок от 82,9 до 306,09 рублей за банку, произведенную в разных областях России, а также Белоруссии.

О хорошем

Эксперты не обнаружили в исследованных консервах тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Не выявили нарушений по микробиологическим показателям (плесени, дрожжи, патогенные микроорганизмы и спорообразующие бактерии). То есть вся тушенка безопасна.

И это, пожалуй, главное. Ведь по качеству, вкусу и цвету ни один проверенный образец не дотягивает до ГОСТ.

Лучшие образцы

Несмотря на некоторые недочеты в образцах, эксперты все же составили свой рейтинг хороших консервов:

1 место. «Микоян» и «Честный продукт» – 4,6625 балла.

2 место. «ГРОДФУД» и «СОВОК» – 4,5625 балла.

3 место. «Барс» – 4,4 балла.

Антибиотики нашли

Содержание антибиотиков в тушенке не регламентируется законодательством (требования есть только к сырью, но не к конечному продукту). Но все же в лаборатории проверили широкий спектр антибиотиков (135 препаратов). По результатам испытаний в пяти образцах были обнаружены следы лекарственных препаратов.

Но в консервах «Батькин резерв» было выявлено более 1000 мкг/кг (обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4-5 мкг/кг).

Воды почти столько же, сколько мяса

Эксперты также проверили соотношение в консервах мяса и бульона. В банках продуктов семи торговых марок эксперты зафиксировали почти 50% «воды»: «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», «ОВА», «Рузком» и «Только мясо здесь».

При этом консервы «Только мясо здесь» единственные без замечаний прошли органолептическую экспертизу. То есть только к ним у экспертов не возникли вопросы по поводу вкуса, запаха и консистенции.

Бульон зеленый, а вместо кусков мяса только волокна

В шести случаях из 23 бульон был коричневым. Это предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок. Скорее всего, для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье.

Но главные замечания были к внешнему виду самого мяса: было много грубой соединительной ткани (плотных пленок, жил), кровеносных сосудов и кусочки менее 30 граммов (что по ГОСТу не допускается).

Причем в четырех случаях – «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» – кусочков крупнее 300 граммов не было вовсе.

Эксперты Роскачества также проверили содержимое консервов на ДНК других животных, кроме коровы: в продуктах шести торговых марок тушеного мяса были обнаружены ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади. Но в целом это объяснимо: часто в разделочном цеху или на производстве невозможно идеально очистить оборудование от предыдущих переработок.