Маргарита Симоньян: Замуж не выхожу принципиально!

Приходите в гости, батюшка. Посмотрите, как живет нормальная семья. Трое деток, обе мамочки с нами живут, сестры младенец весь день у нас, Тиграна (Тигран Кеосаян - супруг Маргариты Симоньян. - Ред.) брат, мамина сестра двоюродная (сын у нее погиб, мы к себе забрали). Детки приучены перед сном молиться; когда шалят или есть искушение солгать, всегда вспоминают, что Бог может рассердиться. Взрослые тоже Бога боятся, само собой.

Маргарита и Тигран живут в гражданском браке. И не видят в этом проблем.Фото: Instagram.com

Марьяна, шестилетняя, уже сама всю детскую Библию прочитала. Баграт вот начал читать… И да - у нас гражданский брак.

Каждый раз, когда я только-только вроде бы собралась с духом выйти замуж - а для меня это чудовищно тяжелое решение, поскольку я считаю (никому не навязываю) государственное бракосочетание - вещью бессмысленной и усложняющей множество аспектов жизни, а церковный брак - безусловно необратимым, окончательным, раз и навсегда (потому и трудно решиться), - так вот каждый раз кто-то выступает с речью про бесплатных проституток, про поматросит и бросит, про а как же статус, и вот этот весь замшелый позднесоветский трешак. Не имеющий никакого отношения к вере в Бога.

И я снова не выхожу замуж. Тупо из принципа. Что, конечно, ничего хорошего обо мне не говорит, но и плохого говорит немного.