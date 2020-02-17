Под одним брендом: на бизнес-карте России появились ПАО "Россети юг"

17 февраля 2020 года крупнейшая распределительная электросетевая организация Юга России получила новое название - ПАО «Россети Юг». Соответствующие изменения были внесены и зарегистрированы в устав компании, а это значит, что теперь ее можно так именовать официально.

Отметим, что «Россети Юг» стала второй сетевой организацией, вошедший в единый бренд «Россети» с соответствующей региональной привязкой. Первым поменяло название АО «Тюменьэнерго», ставшей АО «Россети Тюмень».

Группа "Россети" - одна из крупнейших предприятий страны с представительствами в 80 регионах России и необходимость перехода на единую бренд -архитектуру позволит компании сделать свой бренд более узнаваемым в стране и отрасли. Внеся в название своих дочерних обществ бренд "Россети" руководство большого концерна впредь не нужно будет объяснять, чьи интересы представляет та или иная электросетевая организация в регионе, и главное, это позволит усилить коммуникации и взаимосвязь внутри предприятий группы компаний "Россети".

Напомним, впервые с предложением перехода на единую бренд-архитектуру всех дочерних зависимых обществ выступил на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. В своем выступление он подчеркнул важность этого шага, его актуальность в наступающем 2020 году и отметил, что потребителю станет проще и понятнее взаимодействовать с группой компаний "Россети", если она будет выступать под одним брендом.

«Группа “Россети” работает в 80 субъектах Российской федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли", - заявил он.

Глава предприятия также отметил, что переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным одобрена целевая модель управления электросетевым комплексом. Этот масштабный проект включает в себя создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. И теперь возможно реализовать программу перехода «дочек» «Россетей» к единой бренд-архитектуре. Рассчитываем, что ребрендинг в компании "Россети Юг" будет сопровождаться выполнением поставленных Президентом задач - реальным повышением эффективности и качества обслуживания населения», - подытожил обсуждение заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.