2020-02-17T22:22:15+03:00
Общество

"Они свое покаяние растоптали": Отец Дмитрий Смирнов рассказал, почему не стал бы венчать Собчак и Богомолова

Священник дал большое интервью на Радио «Комсомольская правда»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Смирнов ответил на просьбу прокомментировать венчание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина БогомоловаДмитрий Смирнов ответил на просьбу прокомментировать венчание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина БогомоловаФото: Иван МАКЕЕВ
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В большом интервью на Радио «Комсомольская правда» священник Дмитрий Смирнов ответил на просьбу прокомментировать венчание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова. Напомним, церемония запомнилась скандалом: молодожены приехали в ЗАГС на катафалке, а после - отправились в храм венчаться. Многие тогда сочли это глумлением над традиционными обрядами.

- Многие церковные люди говорят: «Почему церковь тогда допускает венчание в десятый раз Аллы Пугачевой. То на Филиппе Киркорове, то на Максиме Галкине. Потом пускают Собчак в храм, когда она на катафалке приезжает. Почему перед ней просто ворота на амбарный замок не закрыли, а пустили ее, понимая, чем это обернется», - привел мнение в эфире журналист "КП" Роман Голованов.

Протоиерей Дмитрий Смирнов в ответ объяснил, что пара раскаялась в прошлых своих эпатажных поступках - поэтому церковь тогда допустила венчание. Но, отметил он, если бы Собчак и Богомолов после поездки на катафалке пришли бы к нему - он бы не стал их венчать.

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Ехали непристегнутые на месте гроба
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- Нам сказали на епархиальном собрании, что эти люди (Собчак и Богомолов - Прим. ред) перед этим покаялись во всех своих таких эпатажных (…) Поэтому, если они покаялись, то да. Но то, что они тут же стали… вернулись к тому же, это безобразие. Я для себя решил, если бы ко мне пришли, я бы не стал (венчать их - Прим. ред), - сказал он.

Смирнов пояснил, что не стал бы венчать Собчак и Богомолова, потому что «они свое покаяние как бы растоптали».

Напомним, что в этом же интервью «Комсомольской правде» священник объяснил свои слова, которые вызвали много критики. Он пояснил, что не называл женщин проститутками и когда говорил о гражданском браке речь шла о явлении, в котором «современный мужчина, предлагая не руку и сердце и защиту, и свою любовь навсегда, а без всякой ответственности склоняет ее к блудному сожительству». Смирнов добавил, что извиняться не будет, поскольку слова вырвали из контекста. Он подчеркнул, что не собирался устраивать "провокацию", но рад, что его слова заставили многих задуматься о проблеме.

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Отец Дмитрий Смирнов в большом интервью Радио "Комсомольская правда" объяснил вызвавшие скандал слова ( подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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