2019-09-20T23:25:56+03:00
Звезды

Отлучают от церкви: венчание с Собчак обернулось большими проблемами для "развратника" Богомолова

На режиссера пожаловались патриарху за "богохульное" поведение
Ольга ЛИБГАРДТ
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"патажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября"патажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентябряФото: Instagram.com
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Сторонники православной веры ополчились против Константина Богомолова. Режиссера просят отлучить от церкви за "богохульный" спектакль. Кроме этого поборники морали разгневаны венчанием театрального деятеля на Ксении Собчак.

В соцсети "Вконтакте" появилось открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Венчание режиссера и Ксенией Собчак стало последней каплей для верующих, чье терпение лопнуло. Они не верят в искренность покаяния Константина перед его венчанием с Ксенией даже в свете того, что театральный деятель принял православие перед браком с возлюбленной.

Дело в том, что с 2013 года в Московском Художественном Театре имени А. П. Чехова ставится спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда. Постановку осуществил Богомолов. Православные активисты считают этот спектакль глумливым.

Сторонники православной веры ополчились против Константина Богомолова

Сторонники православной веры ополчились против Константина Богомолова

"Известный своими богохульными и развратными постановками режиссер Богомолов, уволенный из МХТ, но имеющий все возможности убрать из репертуара богохульный спектакль или, как минимум, внести в него соответствующие поправки, убрав все сцены кощунственного характера, продолжает съемки полупорнографического сериала", - обратились к Кириллу члены Национально-Консервативного Движения.

Они требуют от Богомолова убрать все развратные и кощунственные постановки и сериалы с экранов и театральных подмостков. Или выйти из лона Русской Православной Церкви посредством отлучения. Особый гнев православных активистов вызвал тот факт, что "глумление над крестными муками Христа в театре происходило в Страстную Пятницу 2018 года".

Верующие приводят и детали: "Голая женщина изображает распятие, а православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами для удовлетворения богатых господ. Во время спектакля он предстает в костюме, напоминающем рясу, и с крестом на груди. В этом же одеянии во втором акте спектакля он обнимается и целуется с мужчиной и танцует с ним страстные танцы в обнимку. Распятием, как штопором, открывается бутылка вина. А в сцене «венчания» гомосексуалистов используются настоящие богослужебные венцы".

Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. Потом поехали повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Но этого уже не выдержали родители жениха. Кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой ушли с банкета сразу после увиденного.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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