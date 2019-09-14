2019-09-14T13:06:08+03:00
Звезды

Собчак и Богомолов письменно засвидетельствовали раскаяние в кощунствах

Русская православная церковь сообщила о подробностях громкого венчания.
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Ксения и Константин покаялись перед венчанием.Ксения и Константин покаялись перед венчанием.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Пора перечитать "Бесов" Федора Михайловича, - писали в соцсетях под снимками венчания Ксении Собчак и Константина Богомолова. Там же, в частности, припоминали телеведущей выходки против Русской православной церкви, скандальные спектакли ее нового супруга и его участие в программе "Не верю" на телеканале "Спас" в качестве атеиста.

Обвенчал в пятницу одиозную пару протоиерей Борис Давыдов, клирик храма Вознесения Господня у Никитских ворот. Здесь, напомним, венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Нынешнее громкое венчание прокомментировал официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

-Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности.

И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь. Как после любого венчания, верность принесенным Богу обетам зависит, прежде всего, от самих людей, прибегших к церковному таинству, - рассказал он в социальной сети.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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