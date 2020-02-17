«Роснефть» увеличит «зеленые» инвестиции на четверть

Крупнейшая нефтяная компания страны планирует повысить расходы на защиту окружающей среды.

- За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд рублей ($4 млрд). В ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд рублей, - заявил представитель компании.

«Роснефть» с 2007 года ежегодно публикует Отчеты в области устойчивого развития, является членом Глобального договора ООН. А одна из приоритетных целей - «Борьба с изменениями климата». Экологические инициативы компании - это сразу работа по нескольким направлениям.

Направление № 1

Снижение парниковых выбросов

По итогам 2019 года нефтеперерабатывающие заводы компании уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11%. В абсолютных величинах к 2022 году «Роснефть» планирует уменьшить их на 8 млн тонн СО2-эквивалента. К этому времени компания намерена занять лидирующую позицию по экологическим показателям и войти в первый квартиль по уровню выбросов парниковых газов среди международных нефтегазовых компаний.

При этом «Роснефть» уже опережает BP в контексте регулирования выбросов парниковых газов. Удельные выбросы российской НК последовательно снижались на протяжении последних трех лет. По данным Bloomberg, «Роснефть» занимает 2-е место среди мейджоров нефтегазового сектора, уступая лишь Equinor.

Кроме того, в прошлом году году компания присоединилась к инициативе международных нефтегазовых компаний по сокращению выбросов метана. За 2018-й их удалось снизить на 46%. По прошлому году данных пока нет, но их обещают представить в ближайшее время.

Также в рамках работы по снижению воздействия на окружающую среду Компания вводит в эксплуатацию новые и реконструированные установки НПЗ (введено более 30 единиц), расширяя перечень выпускаемой продукции с улучшенными показателями топливной эффективности и низким уровнем выбросов.

И наконец, «Роснефть» изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов, увеличивая добычу газа и его долю. В 2013 – 2018 годах добыча газа компанией увеличилась с 38,2 млрд до 67,3 млрд куб. м в год – это максимальный абсолютный прирост среди российских независимых производителей. К 2022 году добыча газа составит свыше 100 млрд куб. м в год.

Направление № 2

Увеличение утилизации попутного нефтяного газа

По итогам 2018 года в среднем по компании, без месторождений на ранней стадии освоения, уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составляет около 90%. С учетом «гринфилдов» - около 85%. Инвестиции «Роснефти» в этот проект за последние пять лет составили 125 млрд рублей (более $2 млрд). Компания к 2022 году планирует довести показатель уровня утилизации ПНГ по всей компании до более 95%.

В ключевых структурах и проектах «Роснефти» этот показатель уже достиг более 95%, среди которых ВЧНГ («Верхнечонскнефтегаз»), «Самотлорнефтегаз», Ванкорское месторождение, «РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», «РН-Северная нефть», «РН-Сахалинморнефтегаз», «Сахалин-1», «Северное Чайво», «Варьеганнефтегаз», «Башнефть-добыча», «Роспан» и другие.

В декабре 2019 года утилизации ПНГ на уровне 95% удалось достичь на двух месторождениях дочернего общества «Томскнефти» - на Двуреченском и Карасевском.

- Есть удаленные активы, где непросто строить инфраструктуру, но эти вопросы можно решить с помощью мобильных установок утилизации, - отмечает представитель «Роснефти».

В 2018 году «Роснефть» завершила строительство 19 объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа по повышению рационального использования ПНГ реализуется во всех регионах присутствия компании.

Направление № 3

Увеличение энергетической эффективности

С 2013 года в компании внедрена и развивается система энергетического менеджмента на базе международного стандарта ISO 50001, принята политика в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Больше 10 лет «Роснефть» реализует программу энергосбережения, ориентированную на снижение потребления энергоресурсов, улучшение экономических, экологических и производственных показателей. В 2018 году инвестиции в по этой программе составили 1,4 млрд рублей, экономия топливно-энергетических ресурсов от ее реализации превысила 9,3 млрд рублей (4,1 % от общих энергозатрат компании).

В 2018 году на АЗС компании была запущена реализация новых видов топлив с улучшенными экологическими характеристиками – топливо Pulsar 100, топливо «Евро 6», а также новая линейка топлив с технологией ACTIVE. Использование «Евро 6» предотвращает износ двигателя, увеличивает ресурс работы системы нейтрализации отработанных газов и снижает токсичность выхлопов.

Кроме того, компания ведет активную работу по развитию рынка газомоторного топлива. В 2019 году «Роснефть» вошла в состав «Национальной газомоторной ассоциации». Одним из ключевых приоритетов развития розничной сети компании является создание сети газозаправочных станций. Использование газа в качестве моторного топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных средств за счет снижения себестоимости перевозок и существенно снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. В рамках этой работы «Роснефть» планирует построить до 170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в ближайшие годы.

И наконец, «Роснефть» реализует инновационные проекты, направленные на разработку технических решений применения возобновляемых источников энергии для электроснабжения нефтегазодобывающих предприятий, технологий и оборудования для подготовки и использования природного газа и ПНГ, в том числе для генерации электроэнергии.

Направление № 4

Бережное отношение к водным ресурсам

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «водные ресурсы» в рамках проекта CDP (Carbon Disclosure Project). Деятельность «Роснефти» с учетом решений по управлению водными ресурсами получила оценку «В-», что соответствует среднемировому уровню.

Всего в рейтинге приняли участие 2 435 компаний, в том числе 109 нефтегазовых компаний из 28 стран. Следует отметить, что только 18 нефтегазовых компаний (16,5% от общего числа) получили рейтинги в высшем диапазоне «А» - «В-».

Высокая оценка деятельности, полученная «Роснефтью», впервые участвовавшей в рейтинге CDP «водные ресурсы» свидетельствует об эффективности экологической политики компании.

По данным Организации Объединенных Наций, на пресную воду приходится всего лишь 2,5% от общего количества водных ресурсов. Сегодня в мире трое из десяти человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. К 2030 г. дефицит глобальных водных ресурсов может достичь 40%. В этом контексте, рейтинг CDP в категории «водные ресурсы» приобретает все большую значимость, стимулируя компании, финансовые рынки и правительства обеспечивать рост без ущерба запасам пресной воды и инвестировать в экономику с надежным водообеспечением.

В 2019 году ведущие позиции «Роснефти» в области устойчивого развития получили международное признание. Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index, участники которого демонстрируют лучшие показатели в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

КСТАТИ

«Роснефть» анализирует сценарии воздействия углеродного налога. Европейские власти намерены ввести его после 2021 года.

- В Европе отдельные страны, Франция, например, в первых рядах введения, но говорить о единой системе еще рано. По road map green deal только в первом квартале 2021 года будут опубликованы проекты документов, которые могут повлиять на импортеров. Компания сейчас анализирует различные сценарии воздействия на доходность своих операций в Европе, - заявил представитель «Роснефти» журналистам.

Он напомнил, что специальный представитель генсека ООН по вопросам экологии анонсировала в Давосе, что только к концу года ЕС будет готов опубликовать список унифицированных показателей к раскрытию, по которому будет оцениваться инвестиционная привлекательность.

- Но они пока сами не определились до конца, поэтому мы еще не столкнулись с налогом, поскольку унифицированная система не появится раньше следующего года, - пояснил представитель российской НК.

«Роснефть» владеет долями в ряде перерабатывающих активов за рубежом. Так, в Германии компания владеет долями (от 24 до 54%) в трех НПЗ - MiRO, Bayernoil и PCK. Объем переработки нефти на заводах Германии по итогам 2018 года составил 11,5 миллиона тонн