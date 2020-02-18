2020-02-18T01:18:12+03:00
Звезды

Геннадий Гладков: «Даже в больницу беру с собой маленькие электронные клавиши»

Сегодня замечательному композитору исполняется 85 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Геннадию Гладкову исполняется 85 летГеннадию Гладкову исполняется 85 летФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Всесоюзная слава к Геннадию Гладкову пришла полвека назад, когда вышел на экраны мультфильм «Бременские музыканты», музыку для которого он написал по просьбе актера Василия Ливанова (вместе с Юрием Энтиным тот был автором сценария).

Ничего на свете лучше нету! Бременские музыканты.Музыка: Г. Гладков, слова: Ю. Энтин

Кстати, благодаря «протекции» своего друга Ливанова Гладков до этого уже сочинил музыку к мультфильму «Самый, самый, самый, самый» и «Малыш и Карлсон» (в первом случае Ливанов был режиссером, во втором — озвучивал Карлсона). Но ни один из них не мог сравниться с успехом «Бременских...». Пришлось сразу выпустить ещё и пластинку с песнями. А потом появилась и вторая часть мультика, где Гладков участвовал не только как композитор, но и исполнитель — он пел за короля (кстати, еще раз он запел дуэтом с Александром Абдуловым на записи другого своего хита «Уно моменто» из «Формулы любви).

Формула любви. .Песенка уно-уно-уно, ун моменто из фильма Формула любви на слух очень похожа на итальянскую. В действительности её текст представляет собой просто рифмованный набор итальянских слов о любви, а придуман он был композитором фильма Геннадием Гладковым.

Ну а дальше были «Голубой щенок», «38 попугаев», «Львенок и черепаха». В кино - «Джентельмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов»...

Сейчас Геннадий Игоревич неважно себя чувствует, несколько лет назад перенес инсульт. Живет за городом. В основном сочиняет музыку для театра, оперы, мюзиклы. Часто ему помогают записывать аранжировку его ученики. Работает над музыкальным циклом по басням Ивана Крылова и говорит, что наконец дожил до такого времени, когда есть возможность делать то, что ему хочется. Гладков согласился ответить на несколько вопросов «Комсомольской правды».

Сейчас Геннадий Игоревич работает над музыкальным циклом по басням Ивана Крылова Фото: Тимур ХАНОВ

Сейчас Геннадий Игоревич работает над музыкальным циклом по басням Ивана КрыловаФото: Тимур ХАНОВ

- Почему вы стали меньше работать в кино?

- К сожалению, в последнее время тяжело болею после инсульта. И все же я написал музыку к двум картинам - детскому фильму «Колькины каникулы» и «Медный всадник России» ( документальный фильм Василия Ливанова — Ред.). Но работать быстро и напряженно как раньше уже не могу. Все-таки болезнь дает о себе знать. Я работаю с моим учеником композитором Андреем Семеновым. Он знает мое творчество очень хорошо, иногда помогает восстанавливать мои старые произведения, которые я уже и забыл.

- Композиторы работают по вдохновению, забывая про еду и сон. Что настраивает вас на творческий процесс? Да и как заставить себя в 85 лет сесть за письменный стол?

- Вдохновение нельзя купить, взять в долг или выиграть в карты. Его можно только получить от собственной работы. Петр Ильич Чайковский на вопрос, как ему удается так много писать, отвечал: «Я встаю утром и начинаю работать». Вот вдохновение и приходит. Следовательно, если не работать — ничего не придет. Поэтому рецепт один — садиться с утра к столу и работать, имея перед глазами сценарий, или либретто, или стихи, на которые пишешь музыку.

Композитор Геннадий Гладков и актер Василий Ливанов на концерте к 45-летию Бременских музыкантов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Композитор Геннадий Гладков и актер Василий Ливанов на концерте к 45-летию Бременских музыкантовФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Пускай так. В чем тогда секрет творческого и человеческого долголетия?

- Говорить о физическом долголетии мне довольно сложно. У меня целый букет болезней, которые присущи людям пожилого возраста. Но я выполняю предписания врачей, соблюдаю режим дня и питания. Ну и конечно, мне помогает творчество. Когда я ложусь в больницу, беру с собой маленькие электронные клавиши. И врачи очень этому радуются. Это, говорят они, очень хороший знак, значит вы выздоравливаете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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