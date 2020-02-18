Форум «Город – это мы!» масштабно прошел в Заполярном

В рамках мероприятия по традиции встретились представители власти, бизнес-структур, общественных организаций и жители, которые с ответственностью относятся к своей Родине.

«Форум «Город – это мы!» необходим для обмена опытом, идеями и простого общения», – рассказал заместитель директора департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин. – «Как показывает практика, даже после простого разговора нескольких людей рождаются новые проекты и происходят значимые для городов изменения. Форум дает возможность встретиться, найти друзей и партнеров, пообщаться с единомышленниками и экспертами».

Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов признался: «Вдохновляет и радует инициатива «Норникеля» проведения такого форума, который дает людям видение других возможностей, вероятно, кто-то из участников найдет себя в чем-то новом».

Тематические площадки форума в этом году были посвящены его ключевым темам: «Люди», «Места», «Идеи». На площадке «Люди» северяне составили портрет современного активиста, определили круг его интересов и нашли, как объединить таких людей в одном городе и регионе. На треке, посвящённом местам, рассуждали, чего не хватает в городской среде и как дать новую жизнь общественному пространству.

В том, какие идеи нужны каждому региону, и что нужно для того, чтобы они выросли в конкретное дело, разбирались на площадке «Идеи» вместе с бизнес-тренером, руководителем НКО «Развитие» Дмитрием Нестеренко и другими экспертами.

«Мы изучили реальные кейсы компании, изучили новые подходы в области цифровизации», – рассказал Александр Подковыров, эксперт мероприятия, Партнер Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития». – «Я уверен, что такой подход будет масштабироваться, мероприятие прошло хорошо, судя по отзывам участников, поэтому будем его развивать дальше».

Диалоги с заинтересованными сторонами в этом году провели в новом формате: квиз-сессия на тему устойчивого развития, посвященная взаимодействию сторон в работе, нацеленной на повышение качества жизни в городах-спутниках компании «Норникель»: участники рассматривали эффекты цифровой трансформации применительно к реалиям жизни северных муниципалитетов.

Александр Виноградов, директор Департамента инновационного развития и управления системой поставок главного офиса ГМК «Норникель», обратил внимание на важность процесса цифровизации для современного бизнеса. «Это огромное направление развития нашей компании, которое включает в себя базовую автоматизацию, которая уже практически завершена, и переход к использованию более новых умных технологий, таких как машинное зрение, искусственный интеллект», – подчеркнул Виноградов.

В заключительный день форума участники чествовали победителей конкурса социальных проектов, который компания «Норникель» проводит по благотворительной программе «Мир новых возможностей». Памятные награды получили 10 авторов спецпроектов из Печенгского района.

«Наш проект экологический и одна из его задач – благоустройство территории, оборудование теплицы и установка собственной метостанции», – рассказала одна из победительниц Екатерина Процив, заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних Печенгскогокомплексного центра соцобслуживания населения. «В наших планах – исследовательская работа с воспитанниками. В этом нам будут помогать наши партнеры, с нами сотрудничают волонтеры «Комбината добра» (программа корпоративного волонтерства компании «Норникель») и другие местные волонтеры».

«Вообще волонтерские программы «Норникеля» очень важны как для города, так и для коллектива компании», – добавил заместитель генерального директора Кольской ГМК по горно-обогатительному и плавильному производству Константин Нестеров. «С их появлением изменилась атмосфера. Глядя на молодых людей, которым не все равно, что происходит, подтягиваются и другие люди, которые раньше этим не интересовались. Уверен, эта команда единомышленников скоро охватит весь наш коллектив, и это очень здорово».

Заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов отметил: «Мы видим реальные результаты: социальные тренды, которые задает «Норникель», стараются перенимать соседи по региону и по стране. За это огромное спасибо и волонтерам компании, и активным жителям Мончегорска, Никеля и Заполярного, которые предлагают свои идеи».

«То, что компания «Норникель» проводит такие диалоги, и они становятся все более качественными, это, конечно, позволяет держать коммуникацию между компанией и заинтересованными сторонами на достойном международном уровне», – сообщила Светлана Герасимова, программный директор Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития». – «Мы познакомили аудиторию с цифровыми проектами, которые будут развиваться в ближайшем будущем и, конечно, затронут, многих людей».

Шестой форум «Город – это мы!» в Заполярном был богат на знакомства, общение и новые мысли. А 28 февраля форум стартует в Норильске, где жители и эксперты также обсудят возможности развития территорий и поделятся успешными социальными технологиями.