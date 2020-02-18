Эксперт: Своих спутников у голландцев нет, данные косморазведки они могли взять у структур НАТО

Голландский журналист Макс Ван дер Вефф, автор фильма о катастрофе малазийского "боинга" над юго-востоке Украины 17 июля 2014 года, опубликовал ряд документов по расследованию крушения. В том числе, письмо Службы военной разведки Нидерландов, отправленное 21 сентября 2016 года в государственную прокуратуру Нидерландов.

Публицист изумляется уровнем, который демонстрируют следователи по этому громкому делу. В частности, «эксперты» указывают восемь локаций ЗРК «Бук», которые принадлежат ВСУ и три локации таких ЗРК ВС РФ. И, фиксируя (по данным спутников), что все 11 комплексов находились «не менее чем в 66 километрах от места крушения», делают вывод — «боинг» был сбит... не «буком»!

А чем тогда? Вспоминают про комплексы С-300, расположенные под … Ростовом-на-Дону. И тут же признают, что никакой информации о пусках ракет этих комплексов 17 июля 2014 года не имеют.

Ван дер Вефф, представляя такие «подвиги следствия» и с трудом сдерживая гомерический хохот, задается вопросом «А проводилось ли расследование по МН-17 должным образом»?

«КП» обратилась со схожим вопросом к известному военному эксперту, полковнику запаса Виктору Мураховскому.

Виктору Ивановичу оказалось не до смеха.

- Голландский журналист публикует данные разведки Нидерландов, где указано положение зенитно-ракетных комплексов Украины и России в те июльские сутки 2014-го, когда упал «боинг» в Донбассе...

- Надо понимать — своих спутников космической разведки у голландцев нет. Но они имеют доступ к базе данных НАТО. Спутниковые снимки состояния этой местности за день до катастрофы малазийского боинга уже публиковались. Там четко видны позиции ЗРК «Бук» украинского дивизиона, который находился к месту крушения рейса МН-17 гораздо ближе, чем 66 км, о которых сообщают голландцы.

- Насколько ближе?

- В пределах радиуса поражения. Кстати, кроме американских спутников, данные могли быть получены от коммерческих спутников компании «Эрбас». У них покупают снимки, в том числе, и госструктуры. Источник то снимков не указан! Как и точная временная локация! Отношение к такого рода данным должно быть, скажем так, осторожно-критическое.

«Бук» — мобильный комплекс, за сутки его можно перебросить гораздо дальше, чем на 66 км.Фото: wikimedia.org

- Почему письмо отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов к своей госпрокуратуре направлено было лишь два с лишним года спустя, 21 сентября 2016-го?

- Они точно переплюнули прибалтийских коллег в части неспешности. А если серьезно, то два года, потраченные на изучение спутниковых снимков —такой срок «расследования» вызывает удивление и непонимание.

- «Бук» — мобильный комплекс, за сутки его можно перебросить гораздо дальше, чем на 66 км — и это не большая проблема?

- Это комплекс войсковой ПВО который призван двигаться в боевых порядках и маршевых колоннах войск. Он способен развернуться на огневой позиции за десяток минут — с марша. Это не стационарные комплексы ПВО. Сняться с места дислокации и переместиться на 50 км и быть боеготовым— это займет у «Бука» час-полтора. Ну, максимум, два.

- Когда в письме разведчиков говорится, что маловероятно, что бы «Бук» за короткое время мог быть перемещен на большое расстояние…

-... Это свидетельствует, мягко говоря, о полной некомпетентности в данной теме. Но ведь те обломки, которые были продемонстрированы самими голландцами — там же отчетливо видны следы поражения частей самолета боевыми поражающими элементами, которые имеются только на боевой части ЗРК «Бук»! Так называемые "двутавры". Это такой слой внешний на боевой части...

- Такие следы подделать сложно?

- Их подделать нельзя. На боевой части их тысячи.

- В письме в прокуратуру, которое публикуют голландские СМИ, идут рассуждения о том, что, если не «Бук» — то что же тогда? И приводят данные о комплексах С-300 по обе стороны российской-украинской границы…

- Ну, это вообще из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька»! У С-300 другие типы ракет, другие боевые части. Они оставляют совсем другие следы поражения. Что дает еще один штрих к уровню голландского следствия. А посмотрите на фамилии тех, кого они решили привлечь в качестве обвиняемых — люди ведь вообще к катастрофе никакого отношения не имеют! И обвинение не представляет, какие функции эти люди выполняли на территории Новороссии! И что они в функционировании ЗРК ПВО и в их возможностях не разбираются вообще!

- Единственный индентифицированный комплекс, способный по своим характеристикам сбить этот «боинг», это два С-300 «Фаворит» под Ростовом-на-Дону — сообщается дальше в том самом голландском письме...

- У меня нет слов, чтобы комментировать такие «выводы». Так подрывается доверие вообще к государственно-судебной системе Нидерландов. Вывод может быть такой: компетенция лиц, привлекаемых к расследованию — увы, удручающе низка. Что это «письмо разведчиков» лишь подтверждает.

- Предоставленные Россией данные по-прежнему не учитываются?

- Россия представляла данные о работе радио-технической разведки в этом районе в этот период — за день до катастрофы. Там видны позиции дивизиона ЗРК "Бук" Вооруженных сил Украины. Как раз в тех местах, которые относятся к зоне досягаемости.

Документ службы военной разведки Нидерландов с местами размещения комплексов "Бук".

- Журналисты - молодцы, что опубликовали такие данные?

- Молодцы. Чего не скажешь о разведчиках. Которые пользуются такими источниками. Отлично, что вспомнили о С-300 под Ростовом— они бы еще о космическом оружии вспомнили! Такое впечатление, что у самих голландцев какая-то каша в голове накануне начала судебных слушаний.

- 9 марта в Нидерландах начнется суд по делу о «боинге»...

- Хочется верить, что хотя бы технические эксперты на суде, который начнется 9 марта, по экспертизе обломков подтвердят, что на фрагментах лайнера зафиксированы следы поражения боевыми элементами тех самых «буков», что стояли на вооружении ВСУ. Если нет — это будет чистой воды политическое судилище.

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