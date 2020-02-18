2020-02-18T14:50:19+03:00
Звезды

"Мне пришлось удалить молочные железы": Вячеслав Манучаров перестал скрывать проблемы со здоровьем

38-летний артист впервые откровенно рассказал о пережитом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вячеслав Манучаров.Вячеслав Манучаров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Вячеславу Манучарову сделали операцию. Актеру диагностировали гинекомастию - увеличение молочных желез у мужчин. Грудь у звезды экрана начала расти после того, как ради подтянутой фигуры он подсел на гормоны, стероиды и уколы красоты. Но самое интересное в этой ситуации то, что вовремя проведенное хирургическое вмешательство уберегло звезду экрана от страшной болезни.

Вячеслав Манучаров - один из самых харизматичных ведущих. 38-летний артист следит за собой и много времени проводит в тренажерном зале. Актер с гордостью демонстрирует окружающим свою накаченную фигуру, бицепсы и кубики на животе.

А ведь когда-то он весил 135 килограммов. Но за короткий срок из неуклюжего толстяка превратился в стройного красавца. Вячеслав для наращивания мышечной массы принимал препараты, позволяющие в короткий срок стать обладателем рельефного тела.

"Я был большим мальчиком. Я три раза в неделю стабильно хожу в зал, потому что если я перестану это делать, я выйду из формы. К сожалению, я заложник этого", - поведал актер.

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Он не скрывает, что ему очень нравится качаться. Но у этого увлечения есть своя темная сторона, которая привела к серьезным проблемам со здоровьем.

"Сейчас модно гормоны, стероиды, уколы красоты. Мы кололи и стероиды, и гормоны, и так далее", - заявил он в эфире программы "Ты не поверишь!".

Однако у Манучарова вместе с мышечной массой неожиданно стала расти грудь. Дошло до того, что она все больше стала напоминать женскую.

"Мне пришлось удалить молочные железы. Я понял, что больше колоть никогда ничего не буду, но это факт", - посетовал артист.

Меж тем врачи в один голос предупреждают - если мужчины занимаются в тренажерном зале и принимают гормоны и прочие препараты для наращивания мышечной массы, то им нужно тщательно следить за здоровьем. Ведь, по словам специалистов, быстро растущая грудь у мужчин в довольно большом проценте случаев может привести к раку груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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