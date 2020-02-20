Человечество остывает: правда ли, что 36,6 больше не норма

МИНУС 0,03 ГРАДУСА КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ

Недавно ученые Стэнфордского университета опубликовали результаты впечатляющего исследования. За последние 150 лет температура человеческого тела постепенно снижалась, утверждают авторы научной работы. И даже приводят формулу: минус 0,03 градуса Цельсия за каждые 10 лет. Вроде бы и не много, но мы, получается, неуклонно остываем?! Значит, температура 36,6 уже не является нормой? Что же теперь считать нормальной температурой здорового человека, а что повышенными, пониженными показателями и о каких нарушениях в организме они могут сигналить? За разъяснениями мы обратились к экспертам.

- С выводами исследователей из Стэнфорда на самом деле все не так однозначно, - говорит врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. - Авторы научной работы взяли не просто «людей с улицы», а группу военных. И исследовали, как менялась температура их тела со временем. Но военные – это преимущественно молодые мужчины, находящиеся в весьма непростых условиях. У них высокий риск увечий, различные воспаления, постоянный интенсивный контакт с всевозможными инфекциями и высокая физическая активность. К тому же в 19-м и даже начале 20-го века у огромного количества солдат был туберкулез, который лечить в то время не умели. И в Англии, и Америке эта болезнь была очень распространена и, конечно, приводила к повышению температуры в среднем. Хронический туберкулез не сопровождается высокими температурами. Обычно это около 37,2 - 37,3 градусов.

- Так что 0,3 градуса, на которые упала температура с тех пор, вполне могут быть объяснены повальным заражением войск туберкулезом и другими инфекциями, - продолжает эксперт. - Поэтому я считаю, что авторы статьи совершили ошибку при переходе от частного к общему. То есть выводы о показателях температуры тела мужчин призывного возраста распространили на весь социум. Если бы исследование охватывало все общество, включая женщин, детей, пожилых людей, то с большой вероятностью результаты были совсем другими.

РАЗВИТИЕ ОТОПЛЕНИЯ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ

- Ученые Стэнфорда приводят свои аргументы: по их мнению, развитие гигиены и медицины, доступность питания и бытового комфорта привели к ослаблению хронических воспалительных процессов, на фоне которых протекала жизнь прошлых поколений. Распространение систем отопления в домах также позволило снизить нормальные энергетические затраты организма, а в результате — и его температуру. Все это привело к уменьшению активности процессов метаболизма (обмена веществ), а, значит, и к снижению температуры.

- Аргументы спорные. Возьмем утверждение, что появление систем отопления снижает энергетические затраты организма, а значит и его температуру. Если бы это было так, то у жителей Африки нормальная температура тела была ниже, чем у европейцев. А у жителей Аляски - выше. Между тем у жителей всех континентов Земли температура тела одна и та же. Тут дело не в том, холодно или жарко вокруг. В процессе эволюции была достигнута определенная температура тела, при которой все процессы в организме происходят с оптимальной скоростью. В этой точке гомеостаза (биологического равновесия, устойчивости. - Ред.) устанавливается необходимая и достаточная активность процессов жизнедеятельности организма.

- Какой же должна быть температура тела по современным нормам?

- Никаких изменений нет: привычные нам 36,6 в подмышечной впадине и 36,8 градусов в ротовой полости. Допускается плюс минус 0,4 градуса от этой средней цифры.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ НОРМЫ

- Если у человека постоянная температура несколько отличается от нормы, о чем это может сигнализировать?

- Если температура пониженная, я как эндокринолог прежде всего подумал бы про гипотиреоз. То есть уменьшение активности щитовидной железы, которое сопровождается снижением интенсивности процессов обмена веществ во всем организме. Поэтому температура тела падает. Она может быть 35,5 - 35,8. Мне доводилось видеть даже пациентов с температурой 34,8. Люди с этим заболеванием полусонные , заторможенные, мышление у них замедленное. Все это является следствием снижения метаболизма из-за проблем с щитовидной железой.

Однако нельзя сказать, что в наше время проблем с щитовидной железой стало больше и поэтому температура становится ниже. Сейчас появилось эффективное лечение этого недуга, а раньше, скорее всего, это заболевание вообще замечали редко.

О ЧЕМ СИГНАЛИТ СУБФЕБРИЛИТЕТ

- Хроническое повышение температуры, или субфебрилитет, может быть следствием какого-нибудь воспаления, - продолжает Юрий Потешкин. - Даже если у человека постоянный кариес, это может немного повышать температуру. Постоянный субфебрилитет наблюдается и при ВИЧ, а также любой хронической вирусной инфекции (например, хроническом гепатите В или С).

Понять причину затяжного повышения температуры помогает анализ крови, поясняет эксперт. Есть различные маркеры, показывающие, что в организме идут воспалительные процессы, присутствует ВИЧ или другие вирусы. Необходимые анализы назначает врач. Начать нужно с обращения к терапевту.

- Повышение температуры также может быть связано с состоянием, противоположным гипотиреозу – гипертиреозом, - говорит Потешкин. - В этом случае чрезмерно активная работа щитовидной железы приводит к повышению температуры тела. Если одновременно организм будет заражен какой-либо инфекцией, то температура из-за модифицированного метаболизма (то есть измененного обмена веществ. - Ред.) будет на градус-полградуса выше, чем была бы при соответствующем заболевании. Скажем, при ОРВИ (простуде) у человека с гипертиреозом вместо 37,5 будет температура 38 – 38,5.

ВАЖНО

Пять дней - контрольный срок

- Доктор, проясните: сколько времени должна держаться повышенная температура, чтобы заподозрить что-то неладное?

- Если дольше 5 дней сохраняется температура 37,2 и более, то надо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Посмотреть, есть ли воспаление или иное заболевание, потому что простые вирусные инфекции (простуды. - Ред.), как правило, за пять дней проходят. Если температура держится долго, значит, либо появилось бактериальное осложнение, воспаление, или у человека более серьёзное, чем ОРВИ, заболевание.

Если анализ крови покажет, что все в порядке, то можно успокоиться и не обращать внимания на показания термометра. Потому что даже у здоровых людей в вечернее время температура может быть несколько выше, чем 36,6. Например, 37 градусов. И если это не сопровождается плохим самочувствием, значит, все нормально.

В ТЕМУ

Как наш мозг регулирует температуру тела

- В мозге есть специальные регулирующие температуру центры, которые мы можем подавить, например, парацетамолом, и тогда температура на некоторое время упадет, - рассказывает Юрий Потешкин. - Но температура тела регулируется не только этими мозговыми центрами. Они скорее помогают ее поддерживать, уменьшают или увеличивают кровоток, сужая или расширяя сосуды на периферии тела. Есть факторы, намного более значительно влияющие на температуру, чем центры регуляции головного мозга. Один из важнейших – работа щитовидной железы. Если она выходит из строя, никакие мозговые центры не смогут отрегулировать температуру. Она может быть постоянно пониженной при гипотиреозе и повышенной при гипертиреозе (см. выше).

- Многим интересно: почему повышается температура при простуде, гриппе, том же коронавирусе?

- При таких заболеваниях иммунные клетки вступают в реакцию с инфекцией и вырабатывают сигнальные молекулы, которые сообщают всему организму, что возникло заболевание. Под воздействием этих молекул активируются другие иммунные клетки, которые, в том числе, заставляют повысить температуру центр регуляции головного мозга. То есть процесс идет снизу вверх, от клеток на местах к работе всего организма в целом.

- Есть ли заболевания мозга, при котором он будет неправильно регулировать температуру?

- Да, есть заболевания мозга, которые могут оказывать такое воздействие. Это опухоль мозга и очаги инфекции. Вероятность того, что, скажем, туберкулезное поражение появится именно в центре регуляции температуры, очень мала. А вот опухоль возможна с большей вероятностью. Причем, она может влиять на изменение температуры как в большую, так и в меньшую сторону.

КОММЕНТАРИЙ ОНКОЛОГА

Температура может повышаться в том месте, где находится злокачественная опухоль

Бытует представление, что отклонение температуры от нормы в течение долгого времени может быть симптомом рака. Так ли это, мы спросили у врача-онколога Дмитрия Олькина.

- Если температура в течение длительного времени держится выше 38 градусов, это может быть одним из симптомов лимфопролиферативного заболевания (разновидность онкологических заболеваний. - Ред.) или метастатического поражения головного мозга. Но, разумеется, прежде чем сделать такой вывод, надо исключить различные инфекционные и вирусные заболевания.

Повышение температуры тела на первых этапах развития рака, как правило, свидетельствует, что иммунная система пытается бороться с болезнью. На ранних стадиях новообразование активно разрастается и распространяет в кровь антитела и продукты жизнедеятельности. Важно знать, что тело может нагреваться неравномерно. Температура в отдельной области иногда не совпадает с общими показателями для тела. Такие отличия возникают из-за активизации иммунных клеток лейкоцитов для защиты организма при росте опухоли. Прежде, чем говорить о характере новообразования, нужно узнать, отличается ли температура над местом расположения онкологических новообразований.

Пониженная температура симптомом рака быть не может. Скорее всего, это связано с нарушением обмена веществ.