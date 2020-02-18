ФСБ предотвратила теракты в Керчи: «Испытания взрывчатки проводили на домашних животных»

Теракты в двух образовательных учреждениях Керчи готовили два подростка 2003 и 2004 годов рождения. По данным ФСБ России, они - последователи 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018-го пришел в Керченский политехнический колледж с оружием и убил 20 человек, среди которых были и ученики, и учителя. Подросток ходил с помповым ружьем по этажам и хладнокровно расстреливал всех, кто попадался на пути.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ, - сообщили «КП» в Центре общественных связей ФСБ. - Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных».

Примечательно, что с одним из задержанных оперативники оказались знакомы. В 2018 году в соцсетях он поддержал Рослякова и был вызван на профилактическую беседу в органы. На словах согласился с тем, что убивать сверстников - нехорошо. Однако сам вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее был Росляков.

Через интернет он с подельником нашел инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы зданий, в которых планировали теракты. А параллельно в соцсетях и мессенджерах парочка вела «группы смерти», в которых призывала последовать их примеру. Однако подвела конспирация. Или, скорее, бдительность силовиков оказалась на уровне - в конце концов, один из горе-террористов уже был под колпаком.

Через эти «группы смерти» оперативникам удалось выйти на последователей Рослякова в Курганской области. Подросток знал о подготовке терактов и не стал держать эту информацию в себе.