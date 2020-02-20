Как зарегистрировать автомобиль по новым правилам

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» действует с 1 января. Все это время СМИ ведут активную разъяснительную работу, ГУОБДД дает комментарии, а сотрудники МРЭО добросовестно рисуют на информационных стендах кирпичики со стрелочками, выводящими потребителя госуслуги из состояния растерянности прямиком к искомой цели. Но и любители хайпа не дремлют! Что ни день, в сети появляются вести о том, что возможности ездить без номеров 10 дней до постановки на учет уже нет, как нет и регзнаков в МРЭО, и дилеров, желающих оказывать сomplete service по новому закону, а есть только бешеные штрафы, дорогие эвакуаторы и тяжкие страдания. Автомобилисты нервничают и от этого хуже соображают. Прописываем алгоритм действий. Принимать до полного прояснения сознания!

У дилера

Самая оптимистическая схема. В ней вы не действуете ни онлайн, ни офлайн - никак! Сотрудник дилера все сделает сам. Это если дилер внесен в реестр специализированных организаций МВД. В январе таковых не нашлось. С надеждой на лучшее рассказываем, как будет работать опция.

1. Заключаете договор купли-продажи. В договор вписывается номер ЭПТС. Если ПТС бумажный, просто расписываетесь в нем.

2. Сотрудник дилера заполняет заявку на регистрацию, формирует пакет документов, фотографирует машину и отправляет данные в ГИБДД.

3. Через два дня, отведенных ГИБДД на совершение регистрационных действий, сам туда едет, а воротившись, вручает вам ключи от автомобиля, СТС и устанавливает госрегзнаки - таблички, на которых напечатан номер, присвоенный при регистрации. Сам ли он изготовил ГРЗ или обратился с этой нуждой в уполномоченную организацию - не важно. Важно, что по закону он обязан передать вам машину с полным пакетом документов и госзнаками.

• По новым правилам код региона на номере должен соответствовать коду региона, в котором зарегистрирован автовладелец. То есть если вы, как прежде говорили, прописаны в Саратове, а машину ставите на учет в Москве, госномер получите с кодом Саратова.

• К сведению находчивых: регистрировать машину на ребенка, не достигшего 16 лет, теперь нельзя, даже если она - его собственность. Только на родителя или опекуна! И только до того дня, когда собственник войдет в возраст административной ответственности. Потом автомобиль надо перерегистрировать. Короче, игнорировать уведомления о штрафах уже не получится.

4. Услуги дилера обойдутся в 500 рублей, плюс 2000 - за изготовление регзнаков. Так распорядилась ФАС.

В ГИБДД

Если приобретаете автомобиль у дилера, не вошедшего в реестр специализированных организаций, придется оформлять у нотариуса доверенность или самому обращаться в ГИБДД.

1. Составляете договор купли-продажи в трех экземплярах: продавцу, вам и в ГИБДД

2. Получаете от продавца ключи и ПТС (номер ЭПТС).

3. Оформляете полис ОСАГО.

4. Зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД. Удобнее подать заявление через портал госуслуг - и время сэкономите, и деньги. Заполняете форму, выбираете подразделение, определяете дату и время посещения и отправляете заявку. Ее рассмотрят и пришлют уведомление о возможности оплаты госпошлины онлайн со скидкой 30%.

5. В назначенное время приезжаете на автомобиле в подразделение, имея при себе распечатанное заявление, паспорт, договор купли-продажи, полис ОСАГО и ПТС. Если у вас ЭПТС, распечатка не нужна.

• Автомобиль пока не стоит на учете, поэтому можете ездить на нем без регзнаков в течение 10 дней после покупки. Штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, предусмотренные ч. 2. ст. 12.2 КоАП, распространяются только на тех автовладельцев, что поставили машину на учет, а знаков не получили.

6. Инспектор осматривает автомобиль на площадке и вносит отметки в заявление.

7. Это заявление вместе с документами передаете в регистрационное окно и получаете СТС и ПТС с отметками о регистрации (в ЭПТС вносятся изменения в базе данных). Если регистрируете машину в том же регионе, где зарегистрированы сами, то, заплатив госпошлину 2850 рублей, можете получить в ГИБДД и документы, и знаки. Или заплатить 850 рублей и получить только документы, а за знаками обратиться в специализированную организацию. Нужны нестандартные ГРЗ - на «японца» или «американца»? В ГИБДД их не дадут - ступайте к изготовителям, имеющим разрешение на этот вид деятельности и утвержденные по новому ГОСТу образцы. У тех, кто зарегистрирован в регионе, не совпадающем с регионом регистрации автомобиля, выбора нет - госномер присвоят, а ГРЗ будете делать сами, то есть у изготовителя. Таковых по стране порядка 400, у многих филиалы - точек общим числом набирается больше полутора тысяч. Удобный адрес ищите на https://гибдд.рф/.

• При этом до изготовителя ГРЗ даже ехать не придется, потому что такие специализированные организации расположены вблизи от регистрационных подразделений ГИБДД. Необходимо обратить особое внимание на то, что без установленных на зарегистрированной машине знаков ездить запрещено. Согласно ч. 2 ст. 12.2. «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» управление автомобилем без ГРЗ наказывается штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Авто с пробегом

На портале госуслуг процедура именуется как «изменение регистрационных данных автомототранспортного средства». Алгоритм прежний. Но кое-что уточним.

• Дойдя до вопроса «Требуется ли вам получение государственного регистрационного знака», вспомните, что теперь код номера привязан к коду регистрации автовладельца. А значит, нельзя передать установленный ГРЗ новому владельцу, если регионы регистрации нового и прежнего владельца не совпадают.

• Приобретенный автомобиль надо зарегистрировать не позднее 10 дней. Не успеете - штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Поймают за рулем не зарегистрированной в срок машины, оштрафуют еще на 500 - 800 рублей. Повторное нарушение обойдется уже в 5000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

• С 1 января машины, у которых VIN пострадал от коррозии, в аварии или перебит преступной рукой, обрели право на новую жизнь. Законом предусмотрена возможность нанести на такой пепелац «полицейскую» маркировку. Криминалисты определят оригинальный номер и отправят автомобиль на дополнительную маркировку, каковая и станет его идентификационным номером. Право на оказание этой услуги получили 100 испытательных лабораторий и 850 производителей транспортных средств. Достаточно, чтобы признать услугу доступной.

Complete service - комплексное обслуживание.

МРЭО - Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел.

ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства.

СТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства.

ГРЗ - Государственный регистрационный знак.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».