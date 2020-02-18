Есть ли связь между кошками и шизофренией, могут ли психбольные видеть будущее и как расшифровка генома пригодится врачу

Как известно, в старину на Руси обожали всем подряд ставить диагноз "шизофрения" и стать психом можно за любой чих. (Кто хочет окунуться в атмосферу советской психушки - велкам на спектакль "Мастер и Маргарита", который идет сейчас, правда редко, показывают во МХАТе имени Горького).

Несмотря на то, что времена изменились, количество шизофреников в мире, в том числе и в России, только растет. По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в 2017 году шизофрения была диагностирована у полумиллиона россиян.

Меж тем, несмотря на большую распространенность заболевания, нельзя сказать, чтобы люди много о нем знали. В народе распространены сплетни, слухи, домыслы и страхи.

"Не нужно прятать шизофрению крысиный угол", - заявила несколько лет писательница Анна Козлова и написала роман "F20", в котором живописала жизнь одной нездоровой семьи. Книга тут же стала бестселлером, а мы, следуя завету писательницы, обсудили с психиатром Натальей Захаровой сплетни, домыслы и последние научные исследования по поводу заболевания.

- Наталья, существует очень популярная точка зрения, что психическим расстройствам подвержены представители определенных национальностей.

- Нет, это не так. Распространенность, например, шизофрении, на протяжении всего периода ее пристального изучения, остается относительно постоянной и составляет около одного процента от всего населения. Этот показатель не зависит от национальности, климатических условий, экономического или политического положения, войн и катастроф. То есть, эволюционно так получилось, что каждый сотый на земном шаре выявляет симптомы шизофрении.

- А правда, что кошки могут спровоцировать шизофрению? Где-то читал, что шизофреники показывают признаки токсоплазмоза вдвое чаще, чем здоровые. Особенно это заметно у женщин.

- Такая гипотеза существует, но она не подтверждена. В одной случайной выборке у пациентов больше маркёров токсоплазмоза, в другой - не было совсем.

- Сейчас бум генетических исследований. Есть ли какие-то генетические тесты, которые могут выявить предрасположенность человека к психическим заболеваниям?

- Шесть лет назад в профессиональных кругах широко обсуждались результаты работы международного консорциума психиатрической геномики. На этом консорциуме было выявлено сто восемь общих фокусов ДНК для большого количества психических расстройств с неясной причиной возникновения: шизофрении, биполярного аффективного расстройства, депрессии, некоторых форм аутизма. Генов-кандидатов для шизофрении высокой степени важности было выявлено около 300 и еще более 600 генов – второго порядка, чье значение хотя и не столь, но все же существенно. В общем, говорить о тестах на шизофрению или любое другое психическое расстройство на сегодняшний день не приходится.

- А могут ли эти генетические тесты хоть как-то быть полезными врачу-психиатру?

- Да, такой генетический тест способен дать информацию о риске побочных явлений. Лекарства, как правило, назначаются длительными курсами и не всегда возможно предугадать развитие отсроченных нежелательных явлений вроде повышения массы тела. Дело в том, что для большого количества рецепторов и ферментов информация ДНК уже расшифрована и по структуре ДНК конкретного человека, можно узнать, как на него будет воздействовать тот или иной препарат.

Наталья Захарова, психиатр больницы имени Алексеева (Кащенко)Фото: Личный архив

Второе полезное свойство генетических тестов – расчет нужной дозы лекарства. Дело в том, что у разных людей метаболизм веществ в печени происходит с разной скоростью, от которой зависит концентрация препарата в крови. Если концентрация низкая - эффект недостаточный. Если, наоборот высокая - то может возникнуть токсическое действие. Все эти эффекты и может показать генетический тест. Поэтому генетическое тестирование полезно для назначения эффективной и безопасной схемы терапии.

- Есть ли конкретные примеры, когда расшифровка генома помогла правильно назначить препарат?

- Приведу один из примеров. Это пациент с биполярным аффективным расстройством. Он с 14 лет страдал от тяжелых депрессий, развивавшихся примерно раз в 5-6 лет. Трижды был госпитализирован в больницу в связи с полной неэффективностью антидепрессантов, от приема которых он только набирал вес иногда килограммов на двадцать. Когда ему было 32 года, он вообще утратил все профессиональные навыки и вставал вопрос об определении инвалидности. Согласно генетическим особенностям пациента, мы откорректировали схему лечения. В результате, вес нормализовался. Оказалось, что большинство существующих препаратов для него токсичны именно риском развития ожирения и лишь два антидепрессанта могут быть эффективными и безопасными.

Таких примеров - не один. Нами накоплен опыт назначения антидепрессантов с учетом генетического теста у нескольких десятков человек. В большинстве случаев нежелательные явления прошли, а эффективность лечения повысилась.

- Можно ли рекомендовать пациентам приносить психиатру расшифровку генома?

- Пока об этом говорить рано. Сама по себе генетическая информация для обычного психиатра ничего не несет, так как требует биоинформатической обработки, а это весьма трудоемкая задача. Более полезным было бы принести результаты фармакогенетического тестирования, в котором лаборатория предоставляет сведения о результатах с инфромацией о характере метаболизма (быстрый, ультра-быстрый, медленный или нормальный) и профиле активизации известных рецепторов. Вот такая информация была бы очень полезна. Именно она позволит подобрать оптимальный режим лекарственной терапии.

- А что думают по этому вопросу зарубежные коллеги. Назначают ли "за бугром" лекарства согласно данным расшифровки генома?

- Конечно. Назначение лекарств согласно генетическим особенностям – это основа персонализированной медицины. За рубежом проведено множество фармакоэкономических исследований, подтверждающих полезность перехода к персонализированной медицине. Тесты доказали свою экономическую целесообразность как для каждого человека, так и для систем здравоохранения. По нашим предварительным подсчетам, на лечении одного пациента можно сэкономить до 400 тысяч рублей в год.

- Последний вопрос, который интересует фейсбучан. По интернету ходит ролик про Антона, мальчика-шизофреника. Пользователи сильно удивляются, что мальчик в 1995 году смог назвать станции метро, которые были построены в 2015 году. Доктор спрашивает больного про новые, недавно открытые станции метро, а в ответ Антон начинает перечислять станции, которых на 25 октября 1995 года - не было даже и в проекте: Юбилейная (Открытие запланировано на 2022 год), Лихоборы, Селигерская (открытие станции запланировано на 15 марта 2018 года), Петровка, Останкино, Марьина роща, Достоевская, Трубная (Открытие состоялось 30 августа 2007 года), Сретенский... (Сретенский бульвар открыт 29 декабря 2007 года).

Главный вопрос в том, как человек, который не смог вспомнить название пальцев на руке, мог предвидеть появление новых станций?

- Я посмотрела это видео снова. Признаюсь, что лет 15 назад, когда я только начинала карьеру в психиатрии, это видео было учебным, правда, потом стерлось из памяти. Но даже в тот период факт перечисления не построенных станций метро этим человеком не вызвал удивления. Во-первых, план застройки этой ветки был известен еще с конца 70-х или начала 80-х годов, а человек, увлекающийся метро, наверняка был знаком с разными планами застройки. Как он узнал названия станций? Очень просто. Наши градостроители, как правило, станции называют либо аналогично улице или площади расположения станции, либо по наименованию поселения или района, где станция располагается – Тропарево, Марьино, Люблино и т.д. При перечислении планируемых станций, пациент перечисляет их в той последовательности, в которой располагаются районы и улицы, если двигаться с севера на юг Москвы. Его знания базировались на увлечении и скрупулезном изучении разных вопросов о метро.